El brasileño Diogo Moreira se proclama campeón del mundo de Moto2

El brasileño Diogo Moreira (Kalex) logró el título de campeón del mundo de Moto2, la antesala de MotoGP, al término de la última prueba de la temporada, este domingo en el circuito Ricardo Tormo de Valencia.

A sus 21 años, Moreira, que el año que viene correrá con Honda-LCR en la categoría reina, se adjudica así su primer título mundial.

Tras salir desde la 9ª posición en la parrilla terminó undécimo, aun así por delante de su rival por el título, Manuel González (22º).

El español estaba a 24 puntos del líder antes de la llegada del paddock a la ciudad del este de España.

Ganador de cuatro carreras esta temporada, Moreira, que corre en Moto2 desde 2024, sucede en el palmarés al japonés Ai Ogura, llegado la presente temporada a MotoGP.

