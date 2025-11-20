El brasileño Fernandinho anuncia su retiro del fútbol

El mediocampista Fernandinho, exjugador del Manchester City y de la selección brasileña, anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional a los 40 años tras más de dos décadas de carrera laureada.

El otrora capitán de Pep Guardiola en los Citizens estaba inactivo desde que finalizó su contrato en diciembre pasado con el Athletico Paranaense, el club en el que debutó como profesional y al que regresó a mediados de 2022.

"No hay nada que me motive más en el fútbol, ya he alcanzado todo lo que quería", dijo a periodistas la noche del miércoles tras disputar un partido benéfico en Curitiba, en el sur de Brasil.

"He disfrutado de todo lo que he podido disfrutar. Ahora es el momento de disfrutar con la familia", agregó.

Fernandinho defendió en 53 ocasiones la camiseta de la Canarinha, incluidos partidos en los Mundiales de 2014 y 2018, y ganó la Copa América de 2019, en la que tuvo poco protagonismo debido a una temprana lesión de rodilla.

Actuó por última vez como profesional en diciembre pasado en un partido de la liga brasileña con el Athletico Paranaense, al que retornó tras jugar en Europa desde 2005 con el Shakhtar Donetsk de Ucrania (2005-13) y luego el City (2013-22).

El centrocampista de primera línea formó parte del plantel del Furacão que descendió a la segunda división en 2024, apenas dos campañas después de quedar subcampeón de la Copa Libertadores de América con él en el campo.

Fernandinho pone fin a una carrera en la que conquistó cinco títulos ligueros en Inglaterra y seis en Ucrania, entre varios otros, incluido el Mundial Sub-20 con Brasil en 2003.

