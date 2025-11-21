El brasileño Gabriel Magalhães, del Arsenal, de baja varias semanas

El defensa brasileño Gabriel Magalhães, lesionado con su selección durante el parón internacional, estará de baja "varias semanas", confirmó el viernes el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, quien consideró su ausencia un "duro golpe" para el líder de Inglaterra antes de partidos importantes.

"'Gabi' lamentablemente ha sufrido una lesión con Brasil y estará ausente varias semanas. Tenemos que efectuar otro examen, el miércoles creo, y tendremos entonces una idea mucho más clara del plazo", declaró el técnico español a la prensa.

La semana pasada, el defensa de 27 años fue retirado por lesión en el amistoso de la Seleção contra Senegal (victoria 2-0).

En el club del norte de Londres, el brasileño forma junto al francés William Saliba una de las defensas más sólidas de Europa.

Los Gunners habían encadenado una racha de ocho partidos entre todas las competiciones sin conceder ningún gol, hasta el empate 2-2 contra Sunderland justo antes del parón internacional de noviembre.

"Claramente es un golpe duro porque es nuestro líder en la defensa. Perderlo nunca es bueno, pero lo positivo es que tenemos muy buenas opciones, y otros jugadores tienen que mostrarse ahora y cumplir el trabajo", valoró Arteta.

El Arsenal es líder de la Premier League con cuatro puntos de ventaja sobre su primer perseguidor, el Manchester City. Además, ha ganado sus cuatro primeros partidos en la Liga de Campeones de Europa, sin haber encajado gol en esa competición.

En total, los londinenses llevan 14 encuentros sin perder (12 victorias y 2 empates) entre todas las competiciones.

Ahora, deberán superar tres juegos complicados: el derbi del norte de Londres el domingo contra el Tottenham, el Bayern Múnich el miércoles en Liga de Campeones, y el Chelsea el domingo de la próxima semana.

