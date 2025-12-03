El brasileño Lula espera más recortes arancelarios de EEUU tras su llamada con Trump
- 1 minuto de lectura'
SAO PAULO, 3 dic (Reuters) - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el miércoles que espera que su homólogo estadounidense, Donald Trump, reduzca aún más los aranceles a los productos brasileños pronto, tras una llamada telefónica entre ambos líderes el martes.
Trump eliminó el mes pasado los aranceles adicionales a varios productos alimenticios brasileños, incluidos el café y la carne de vacuno, que había anunciado en julio para castigar a Brasil por el procesamiento del expresidente derechista Jair Bolsonaro.
"Estamos cerca de escuchar buenas noticias de Estados Unidos", dijo Lula al canal de televisión Verdes Mares. Calificó de "extraordinaria" su conversación con Trump y reiteró que acordaron cooperar en la lucha contra el crimen organizado. (Reporte de Gabriel Araujo, Eduardo Simoes y Lisandra Paraguassu, Editado en Español por Ricardo Figueroa)
- 1
Murió Santiago Fredes, el entrenador de Club Luján, a los 35 años
- 2
El pedido a los militares de EE.UU. que sacó de quicio a Donald Trump
- 3
Las familias del colegio de Belgrano R que anunció su cierre recurrieron a la Justicia para evitarlo
- 4
Desde Nueva Zelanda: llegó al país hace 30 años y creó una solución para un problema que pocos miraban