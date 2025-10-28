El brasileño Martinelli se une a la nómina de lesionados del Arsenal

El extremo internacional brasileño Gabriel Martinelli y el defensor internacional francés William Saliba, ambos lesionados, se perderán el partido contra el Brighton por la cuarta ronda de Copa de la Liga inglesa, que el Arsenal afrontará el miércoles con varias bajas, anunció el club inglés este martes.

Martinelli abandonó el terreno de juego cojeando durante el partido del domingo en que el líder de la Premier League venció al Crystal Palace (1-0). El atacante de 24 años había saltado al terreno de juego en el segundo tiempo.

El DT de los Gunners, Mikel Arteta, no precisó la duración de la baja de Martinelli. "Tenemos que realizar otras pruebas para evaluar la gravedad de su lesión, pero este partido llega demasiado pronto para él".

La buena noticia para el técnico español es que su talentoso centrocampista Declan Rice, también tocado durante el derbi londinense, estará disponible para el duelo de Copa de la Liga.

El club del norte de Londres ya estaba privado de su capitán Martin Odegaard, de Kai Havertz, Noni Madueke y Gabriel Jesus, todos ellos lesionados.

La victoria ante el Palace permitió al Arsenal tomar cuatro puntos de ventaja al frente de la Premier League.

smg/mw/bm/iga/raa/