El brasileño Pinheiro Braathen abandona por caída en el eslalon olímpico

El brasileño Lucas Pinheiro Braathen, que el sábado hizo historia con su oro en el eslalon gigante al conseguir la primera medalla de Brasil y Latinoamérica en Juegos Olímpicos de Invierno, se cayó en la primera manga del eslalon y tuvo que abandonar, este lunes en Bormio.

Bajo una nieve insistente, el esquiador nacido en Oslo hace 25 años, pero que representa al país de su madre desde 2024, perdió el equilibrio y sufrió una caída sin gran violencia, pero que hizo que sus opciones se esfumaran de golpe, en medio de un sonoro "¡Ohhhhhhh!" del público, constató un periodista de la AFP en el lugar.

Pinheiro Braathen bajó luego esquiando a la zona de meta, ya sin opciones, y deleitó a los espectadores derrapando tras cruzar la meta, ganándose los aplausos de la grada, que él devolvió con un saludo.

Hace cuatro años en los Juegos de Pekín 2022, cuando competía todavía con los colores de Noruega, también se había forzado a abandonar, tanto en el eslalon como en el eslalon gigante.

Con esta caída desafortunada, la estrella brasileña da por terminados con un pequeño sabor amargo unos Juegos Olímpicos que en cualquier caso para él y para su país han resultado históricos.

Al término de la primera manga, marcada por una visibilidad reducida por la nieve y el alto número de abandonos, el noruego Atle Lie McGrath, el primer en salir, fue el más rápido en la pendiente del Stelvio, una de las pistas míticas del esquí alpino.

El abuelo de McGrath murió precisamente durante la ceremonia de apertura de estos Juegos Olímpicos, el pasado 6 de febrero.

El noruego, número 1 mundial este invierno en la Copa del Mundo de esquí alpino (cinco podios, de ellos dos victorias), terminó la manga con 59 centésimas de ventaja sobre el suizo Loïc Meillard y con 94 centésimas de margen sobre el austríaco Fabio Gstrein.