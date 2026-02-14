El brasileño Pinheiro Braathen domina la primera manga del eslalon gigante

Lucas Pinheiro Braathen, que puede dar a Brasil y a Latinoamérica su primera medalla en unos Juegos Olímpicos de Invierno, fue la sensación de la primera manga del eslalon gigante del esquí alpino de Milán-Cortina, este sábado en Bormio.

Con el dorsal 1, el esquiador nacido hace 25 en Oslo y que desde 2024 representa a Brasil, el país de su madre, consiguió diferencias significativas con respecto a otros favoritos, especialmente tres suizos: Marco Odermatt (segundo a 95 centésimas), Loïc Meillard (tercero a 1 segundo y 57 centésimas) y Thomas Tumler (cuarto a 1 segundo y 89 centésimas), antes de la segunda manga, programada a las 13h30 locales (12h30 GMT).

Pinheiro Braathen parece por lo tanto lanzado hacia el que sería un podio histórico, después de haber hecho ya historia en noviembre al ganar el eslalon de Levi (Finlandia) y convertirse en el primer brasileño en ganar una prueba de la Copa del Mundo de esquí alpino.