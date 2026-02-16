El brasileño Pinheiro Braathen se cae en la primera manga del eslalon olímpico

El brasileño Lucas Pinheiro Braathen, que el sábado hizo historia con su oro en el eslalon gigante al conseguir la primera medalla de Brasil y Latinoamérica en Juegos Olímpicos de Invierno, se cayó en la primera manga del eslalon, este lunes en Bormio.

Bajo una nieve insistente, el esquiador nacido en Oslo hace 25 años pero que representa al país de su madre desde 2024, perdió el equilibrio y tuvo que abandonar por una caída sin gran violencia, pero que hizo que sus opciones se esfumaran de golpe, en medio de un sonoro "¡Ohhhhhhh!" del público, constató un periodista de la AFP en el lugar.

Pinheiro Braathen bajó luego esquiando a la zona de meta, ya sin opciones, y deleitó a los espectadores derrapando tras cruzar la meta, ganándose los aplausos de la grada, que él devolvió con un saludo.