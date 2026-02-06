El brasileño Rodrygo sufre lesión en el isquio de su pierna derecha

El delantero brasileño Rodrygo sufre una tendinosis en el isquio de su pierna derecha, anunció este viernes el Real Madrid, sin precisar la duración de la baja de su delantero.

El conjunto blanco, que visita al Valencia el domingo, tampoco podrá contar para ese partido con Vinícius Júnior, suspendido, ni con el inglés Jude Bellingham, lesionado en el muslo izquierdo.

En la clasificación, el Real Madrid es segundo a un punto del líder FC Barcelona.

Rodrygo, en todo caso, no podría participar en el doble duelo del Real Madrid ante el Benfica en el playoff de la Champions los días 17 y 25 de febrero, después de haber sido sancionado el jueves con dos partidos por insultar al árbitro durante el último juego de la primera fase de Champions ante el Benfica.