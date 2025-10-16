El brazo armado de Hamás anuncia la entrega de los cuerpos de otros dos rehenes

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

El brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), las Brigadas Al Qassam, ha anunciado este miércoles que entregará los cadáveres de otros dos secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, en el marco del acuerdo con Israel para un alto el fuego y la entrega de todos los rehenes.

"Como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros (...), las Brigadas Al Qassam han decidido entregar los cuerpos de dos prisioneros de Israel en la Franja de Gaza a las 22.00 horas (hora local, 21.00 hora peninsular española)", reza un breve comunicado recogido por el diario 'Filastín', afín al grupo.

El acuerdo firmado por Israel y Hamás la semana pasada exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, plazo que expiró el lunes a mediodía. En este periodo, Hamás liberó a los 20 rehenes vivos y entregó los restos de siete de los 28 fallecidos.

No obstante, incluso Washington reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizarlos. Con todo, se han producido críticas por la demora de la entrega de los cuerpos, así como por las limitaciones impuestas por las autoridades israelíes a los camiones humanitarios, después de que hayan decidido que solo permitirán el ingreso de la mitad de lo acordado hasta que Hamás cumpla con la entrega de los cadáveres restantes de los capturados durante los citados ataques.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los citados ataques del 7-O que ha dejado hasta la fecha más de 67.900 muertos y 170.000 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.