El brazo armado de Hamás anuncia que esta noche entregará el cuerpo de otro rehén

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) - El brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha anunciado este lunes que entregará esta noche el cadáver de uno de los rehenes, en el marco del acuerdo alcanzado con Israel para un alto el fuego y la entrega, con la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), de todos los secuestrados el 7 de octubre de 2023.

Las Brigadas Ezeldín al Qasam han señalado que este cuerpo ha sido exhumado durante la jornada en la Franja de Gaza y han informado de que la entrega tendrá lugar a las 21.00 horas (hora local, 20.00 hora peninsular española), si bien no ha dado más detalles al respecto, según ha recogido el diario 'Filastín', afín al grupo.

Hamás ha liberado hasta ahora a los 20 rehenes que seguían con vida y ha entregado otros 15 cadáveres, por lo que las autoridades israelíes siguen a la espera de otros trece cuerpos de secuestrados durante los ataques del 7-O, que dejaron unos 1200 muertos y cerca de 250 raptados, según el Gobierno de Israel.

La última entrega tuvo lugar hace casi una semana, el martes pasado. Desde entonces el Gobierno israelí ha autorizado la entrada de especialistas egipcios y maquinaria pesada en la Franja de Gaza para colaborar con el CICR para encontrar los restos mortales de rehenes israelíes.

Los equipos de búsqueda también tienen acceso a la zona situada más allá de la 'línea amarilla' de Gaza, actual posición del Ejército de Israel.

Esta medida llega después de que Hamás haya insistido en que está tardando a la hora de cumplir con esta parte del acuerdo por la dificultad para hallar los cuerpos en medio de la devastación causada por la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, que ha dejado más de 68.500 fallecidos y 170.300 heridos.