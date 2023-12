El brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), las Brigadas Ezzeldín al Qassam, han asegurado este jueves haber disparado decenas de proyectiles contra Israel, con interceptaciones de varios de ellos en los alrededores de Tel Aviv, en el que supone el ataque a mayor escala en los últimos días, en el marco de las hostilidades desatadas tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el grupo islamista palestino contra territorio israelí.

Las Brigadas Ezzeldín al Qassam han asegurado haber lanzado "una batería de misiles" contra Tel Aviv "en respuesta a las masacres sionistas contra civiles" en la Franja de Gaza, así como haber disparado proyectiles contra varios kibbutz en la zona y haber atacado un carro de combate israelí en el centro del enclave palestino, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas, según ha recogido el diario 'Filastin', vinculado a Hamás.

La Policía de Israel ha indicado en un comunicado en su cuenta en la red social X que está llevando a cabo "análisis extensos" para "localizar los puntos de impacto de restos de misiles en Tel Aviv". "En estos momentos no hay informaciones sobre heridos o daños", ha dicho, antes de reclamar a los residentes que "permanezcan cerca de los refugios" y que "no toquen los restos de los cohetes, ya que podrían contener explosivos".

Según las informaciones facilitadas por el diario 'The Times of Israel', el grupo habría lanzado cerca de 30 proyectiles contra territorio de Israel. El Ejército israelí no se ha pronunciado por el momento sobre lo sucedido, en el marco de la ofensiva militar lanzada contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados por Hamás, que dejó cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados.

La ofensiva de Israel contra Gaza ha dejado hasta ahora 20.000 palestinos muertos, entre ellos 8.000 niños, según el último balance de las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista. A esta cifra se suman más de 280 muertos a manos del Ejército israelí y por ataques de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.