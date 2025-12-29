El brazo armado de Hamás reafirma que "no renunciará" a sus armas

El portavoz del brazo armado del movimiento islamista palestino Hamás reafirmó el lunes que el grupo islamista "no renunciará" a sus armas, antes de un encuentro entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu en Estados Unidos para tratar el futuro de Gaza.

Washington y mediadores regionales buscan acelerar el ritmo para poner en marcha la segunda fase del frágil alto al fuego, vigente desde octubre entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

Las Brigadas Ezedin al Qasam también confirmaron la muerte de su portavoz Abu Obeida, que había sido anunciada por Israel en agosto.

"Nuestro pueblo se defiende y no renunciará a sus armas mientras la ocupación perdure; no se rendirá, aunque tenga que luchar con las manos desnudas", dijo Abu Obeida, el nuevo portavoz de las Brigadas Ezedin al Qasam, quien adoptó el nombre de guerra de su predecesor fallecido, en una declaración en video en su canal de Telegram.

En el centro de las discusiones entre Trump y Netanyahu está el desarme de Hamás, una idea rechazada por el movimiento, que recientemente propuso "una congelación o almacenamiento de armas" y trasladó la responsabilidad a Israel.

"Llamamos a todas las partes implicadas a trabajar por el desarme de las armas mortíferas de la ocupación, que han sido y siguen siendo utilizadas para exterminar a nuestro pueblo", afirmó el lunes el nuevo Abu Obeida.