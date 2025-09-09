El brazo armado de Hamás reivindica la autoría del ataque contra un autobús cerca de Jerusalén

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

El brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha reivindicado este martes la autoría del ataque perpetrado el lunes contra un autobús en un cruce de entrada a la ciudad de Jerusalén, que se saldó con al menos seis muertos, entre ellos un español.

"Reivindicamos nuestra responsabilidad en la operación armada que tuvo lugar el lunes por la mañana cerca del cruce del asentamiento de Ramot, en tierras de nuestro querido Jerusalén", ha dicho el grupo, que ha dicho que los responsables del ataque son dos "muyahidín" del grupo islamista palestino.

Asimismo, ha recalcado que fue "una operación cualitativa" que "pilló por sorpresa" a las fuerzas de seguridad israelíes.

"Es un claro mensaje de que sus intentos de secar las fuentes de la resistencia solo causarán el derramamiento de la sangre de sus soldados nazis y sus criminales colonos, allá donde menos lo esperen", ha agregado.

"Subrayamos el fracaso de todos los intentos de la ocupación a la hora de crear un estado de disuasión a través de un castigo colectivo contra nuestro pueblo.

Esos miserables intentos solo serán la mecha de una explosión mayor en su fea cara", ha esgrimido, al tiempo que ha afirmado que "la guerra de exterminio y agresión contra los lugares santos, la tierra y el pueblo (palestino) hará frente a la firmeza del pueblo y su valiente resistencia".

El ataque fue llevado a cabo por dos palestinos que abordaron un autobús en el cruce de Ramot, tras lo que abrieron fuego contra los pasajeros antes de ser "neutralizados" por un miembro de las fuerzas de seguridad y un civil armado "presente en la zona", según ha confirmado la Policía israelí.