El Brentford acaba con el cuento de hadas copero del amateur Macclesfield

El Macclesfield FC, equipo amateur de sexta división que eliminó al campeón defensor Crystal Palace en la ronda anterior, se despidió de la Copa de Inglaterra este lunes al caer contra otro equipo de la Premier League, el Brentford (1-0), ante el que resistió más de una hora.

En la ronda anterior, el 10 de enero, el Macclesfield había protagonizado una de las mayores sorpresas de los 150 años de historia de la FA Cup al eliminar al vigente campeón Crystal Palace, 13º de la Premier League: 117 puestos los separaban en la jerarquía del fútbol inglés.

Pero este lunes, en su modesto estadio Moss Rose Ground (5.350 plazas y barandillas a lo largo de las líneas de banda), los Silkmen, que compiten en la National League North, sucumbieron ante el séptimo de la Premier League.

Los jugadores dirigidos por John Rooney, el hermano menor de Wayne Rooney, el excapitán de la selección inglesa (120 partidos, 53 goles), resistieron con valentía a los profesionales.

El Brentford, que tuvo lógicamente la posesión (75%), tampoco estuvo muy preciso, ya que solo tiró entre los tres palos una vez de 16 intentos en noventa minutos.

Hizo falta un gol en propia puerta del desafortunado defensa Sam Heathcote en un centro sin gran peligro para que los profesionales del oeste de Londres encontraran el premio (70').

Fundado en 1874, el Macclesfield fue puesto en liquidación judicial en septiembre de 2020.

Rescatado por un empresario local, el club del norte de Inglaterra remonta progresivamente desde las profundidades del fútbol inglés.

-- Resultados de los dieciseisavos de final de la Copa de Inglaterra:

- Viernes, 13 de febrero

(+) Wrexham (WAL) - Ipswich Town (ENG) 1 - 0

Hull (ENG) - (+) Chelsea (ENG) 0 - 4

- Sábado, 14 de febrero

Burton Albion (ENG) - (+) West Ham (ENG) 0 - 1 (después de prórroga)

Burnley (ENG) - (+) Mansfield Town (ENG) 1 - 2

(+) Norwich City (ENG) - West Bromwich (ENG) 3 - 1

(+) Manchester City (ENG) - Salford City (ENG) 2 - 0

Southampton (ENG) - Leicester (ENG) 2 - 1 (d.p.)

Aston Villa (ENG) - (+) Newcastle (ENG) 1 - 3

(+) Liverpool (ENG) - Brighton (ENG) 3 - 0

- Domingo, 15 de febrero

Birmingham City (ENG) - (+) Leeds (ENG) 1 - 1 pen. (2-4)

Grimsby Town (ENG) - (+) Wolverhampton (ENG) 0 - 1

Stoke (ENG) - (+) Fulham (ENG) 1 - 2

Oxford United (ENG) - (+) Sunderland (ENG) 0 - 1

(+) Arsenal (ENG) - Wigan (ENG) 4 - 0

- Lunes, 16 de febrero

Macclesfield FC (D6) - (+) Brentford 0 - 1

- Martes, 3 de marzo

Port Vale (D3) - Bristol City (D2)

-- Sorteo de octavos (6-9 marzo):

Fulham - Southampton (D2)

Port Vale (D3) o Bristol City (D2) - Sunderland

Newcastle - Manchester City

Leeds - Norwich (D2)

(D3) Mansfield - Arsenal

Wolverhampton - Liverpool

Wrexham (D2) - Chelsea

West Ham - Brentford