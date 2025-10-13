El británico Luke Browning sustituirá a Sainz en Williams en los Libres 1 del GP de Estados Unidos
1 minuto de lectura
MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -
El piloto británico de la Williams Racing Academy Luke Browning formará parte en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de México 2025, al volante del FW47 de Carlos Sainz, según informó el equipo Atlassian Williams Racing este lunes en un comunicado.
Esta será la tercera de las cuatro sesiones obligatorias para pilotos debutantes este año para el equipo Williams. Browning se encuentra actualmente inmerso en la batalla por el Campeonato de Fórmula 2 de la FIA, ocupando la tercera posición de la clasificación a falta de dos carreras.
Una temporada en la que acumula nueve podios y una victoria en su primera campaña completa en la F2. Así, el piloto madrileño Carlos Sainz, que viene de hacer un podio y puntuar en las dos últimas carreras, se montará por primera vez en el FW47 durante el GP de Estados Unidos en la sesión de clasificación sprint, que tendrá lugar el próximo viernes a las 23.30 horas.
