El británico Sam Watson, primer líder del Tour Down Under

El británico Sam Watson se enfundó el primer maillot de líder del Tour Down Under al imponerse en un prólogo corto y explosivo de 3,6 km por las calles de Adelaida, en el sur de Australia, este martes.

Con 24 años, el corredor del Ineos completó el recorrido en 4 minutos y 16 segundos para aventajar en menos de un segundo a su compatriota Ethan Vernon y por tres segundos al neozelandés Laurence Pithie.

El australiano Jay Vine, uno de los favoritos para la clasificación general de esta carrera, la primera prueba del calendario World Tour (primera división del ciclismo), que concluirá el domingo, terminó cuarto.

El ecuatoriano Jhonatan Narváez, ganador de la prueba el año pasado, finalizó a 8 segundos de Watson, que logra la sexta victoria de su carrera.

El vigente campeón británico en ruta ya ganó el año pasado dos etapas de los Cuatro Días de Dunkerque y el prólogo del Tour de Romandía.

Clasificación del prólogo:

1. Sam Watson (GBR/IGD) los 3,6 km en 4:16.

2. Ethan Vernon (GBR/NSN) a 1.

3. Laurence Pithie (NZL/RBH) 3.

4. Jay Vine (AUS/UAD) 4.

5. Pierre Gautherat (FRA/DCT) 5.

...

23. Jhonatan Narváez (ECU/UAD) 8.

49. Ben O'Connor (AUS/JAY) 13.

69. Santiago Buitrago (COL/TBV) 16.

73. Adam Yates (GBR/UAD) 18.

Clasificación general:

1. Sam Watson (GBR/IGD) 4:16.

2. Ethan Vernon (GBR/NSN) a 1.

3. Laurence Pithie (NZL/RBH) 3.

4. Jay Vine (AUS/UAD) 4.

5. Pierre Gautherat (FRA/DAT) 5.

...

23. Jhonatan Narváez (ECU/UAD) 8.

49. Ben O'Connor (AUS/JAY) 13.

69. Santiago Buitrago (COL/TBV) 16.

73. Adam Yates (GBR/UAD) 18.