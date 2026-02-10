El British Museum se hace con una joya relacionada con Catalina de Aragón

El British Museum anunció el martes que reunió 3,5 millones de libras (US$4,8 millones) para adquirir un collar de la época del matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón, primera de sus seis esposas.

El museo londinense había lanzado un llamamiento a donaciones en octubre para poder conservar este "Corazón Tudor" de oro de 24 quilates, descubierto por casualidad por un buscador equipado con un detector de metales en el centro de Inglaterra en 2019.

Según la ley británica, toda persona que descubra un objeto que pueda considerarse tesoro nacional tiene la obligación de declararlo a las autoridades.

Tras esta notificación, el British Museum se encargó de la evaluación y el tratamiento del colgante.

Además, el museo contó con un derecho prioritario para adquirir el valioso objeto.

En su comunicado, el museo precisó haber recibido 380.000 libras (US$519.000) en donaciones de 45.000 personas y contó con una subvención de 1,75 millones de libras (US$2,4 millones) del National Heritage Memorial Fund, un fondo gubernamental.

Este colgante adornado con piedras preciosas es un ejemplo de la artesanía del siglo XVI y la única joya de este tipo que data del matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón.

El colgante representa la rosa Tudor, emblema floral heráldico de esta dinastía, acompañada de una granada, símbolo de la ciudad de Granada, reconquistada por los padres de Catalina, los Reyes Católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla.

En la parte inferior, una banderola lleva la inscripción "tousiors", en francés antiguo "siempre".

"El éxito de la campaña demuestra el poder de la historia para despertar la imaginación y explica por qué objetos como el Corazón Tudor deben encontrarse en un centro de arte", se congratuló Nicholas Cullinan, director del museo, citado en el comunicado.

El matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón duró 24 años y fue el más largo de la vida del monarca.

Enrique VIII solicitó después al papa la anulación del matrimonio, una iniciativa que condujo al nacimiento de la actual Iglesia de Inglaterra, tras la ruptura del rey con el Vaticano, debido al rechazo del sumo pontífice a satisfacer la petición del monarca.