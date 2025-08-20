'El Brujo' Martínez sufre lesión con Corinthians y enciende alarmas en Venezuela
El centrocampista José 'El Brujo' Martínez, pieza clave en la selección de fútbol de Venezuela...
- 1 minuto de lectura'
El centrocampista José 'El Brujo' Martínez, pieza clave en la selección de fútbol de Venezuela de cara al cierre de la clasificatoria del Mundial de 2026, se fracturó la mano izquierda y deberá pasar por quirófano, informó este martes su club, el Corinthians brasileño.
La noticia enciende alarmas en la Vinotinto, que buscará clasificar al Mundial por primera vez en sus partidos ante Argentina como visitante y Colombia como local el 4 y el 9 de septiembre.
En el entrenamiento de este martes del Corinthians, Martínez "sufrió un golpe en la mano izquierda y, en los exámenes médicos, fue detectada una fractura en el cuarto metacarpiano" (el hueso que conecta la muñeca con el dedo anular), anunció el club paulista en una nota oficial.
"Pasará por cirugía", adelantó el Timão, sin precisar fechas estimadas para la intervención quirúrgica o posibles lapsos de rehabilitación.
Único país de Sudamérica que jamás ha disputado la Copa del Mundo, Venezuela suma 18 puntos en 16 fechas de la clasificatoria regional y ocupa la séptima posición, lugar que da acceso al repechaje contra cinco representantes de otras confederaciones.
Dirigida por el argentino Fernando 'Bocha' Batista, la Vinotinto tiene un punto de ventaja sobre Bolivia, que completará su calendario en septiembre contra Colombia y Brasil.
