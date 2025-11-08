El cadáver entregado el viernes a Israel es el del rehén israeloargentino Lior Rudaeff

El cadáver del rehén entregado en Gaza el viernes a Israel por los movimientos islamistas palestinos Hamás y Yihad Islámica fue identificado como el del israeloargentino Lior Rudaeff, anunció el sábado el ejército israelí.

"Tras el proceso de identificación realizado por el instituto nacional de medicina legal (...), el ejército israelí informó a la familia de Lior Rudaeff que ha sido repatriado para ser enterrado", indicó un comunicado militar.

Rudaeff fue asesinado el 7 de octubre de 2023, el día del ataque de Hamás que desencadenó la guerra en Gaza, en el kibutz Nir Yitzhak mientras intentaba protegerlo junto con otros cuatro habitantes. Tenía 61 años y su cuerpo fue llevado ese mismo día a la Franja.

mj/vl/pc/arm