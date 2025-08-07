El CAF otorga a Ecuador un crédito de 214 millones para la transformación sostenible del sector agrícola

MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ha suscrito un crédito de US$250 millones (214 millones de euros) para Ecuador con el objetivo de financiar un programa de transformación productiva y sostenible del sector agrícola del país, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas del país.

Este crédito se destinará a temas como la agrobiodiversidad, el mejoramiento de semillas, la economía familiar campesina y el fomento de las mujeres y jóvenes en el ámbito rural, entre otros. Al mismo tiempo, el CAF comprometió otros 350.000 millones de dólares (300.622 millones de euros) en cooperaciones técnicas no reembolsables para impulsar empleo, energía limpia y desarrollo rural.

En concreto, unos 80.000 millones de dólares (68.711 millones de euros) se destinarán al Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Pro Ecuador) para asegurar la sostenibilidad financiera, la transparencia y el posicionamiento estratégico del país en el comercio internacional.

Los 270.000 millones de dólares (231.973 millones de euros) se dirigen a un proyecto perteneciente al Ministerio de Energía y Minas dedicado a modernizar y consolidar el sistema eléctrico ecuatoriano. En él se incluyen diagnósticos normativos, técnicos y financieros, la planificación de infraestructura prioritaria y el fortalecimiento de sistemas operativos del sistema.