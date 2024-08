El calor abrasador se apodera de la segunda ronda del abierto de eeuu

NUEVA YORK, 28 ago (Reuters) - Los competidores, empapados en sudor, lucharon el miércoles contra un calor sofocante en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. Las temperaturas superaron los 35 °C a primera hora de la tarde, mientras el sol golpeaba a las decenas de miles de aficionados que acudieron al Billie Jean King National Tennis Center.

Madison Keys se sintió aliviada al superar a la australiana Maya Joint por 6-4 y 6-0 en sólo 62 minutos en el estadio Arthur Ashe.

Una victoria en sets corridos fue bienvenida para el alemán Alexander Zverev, que superó al comodín francés, Alexandre Muller, en el estadio Louis Armstrong y se enfrentará al argentino Tomás Martín Etcheverry.

"En algún momento estaba muy, muy mojado. Toda la pista estaba inundada de mí", dijo Zverev. "Pero me sentí bien físicamente". Aunque las altas temperaturas y un sol abrasador no son nada nuevo en el último major del año, las condiciones del miércoles pusieron a prueba a aficionados y jugadores por igual, y algunos deportistas no tuvieron la suerte de escapar rápidamente del calor. Etcheverry vomitó en medio de las sofocantes condiciones en su victoria a cinco sets sobre su compatriota Francisco Cerundolo, mientras que el ruso Andrey Rublev tuvo que remontar dos sets en contra para superar al francés Arthur Rinderknech. Rublev y Rinderknech se envolvieron en toallas de hielo durante los cambios y Rinderknech cayó a la pista exhausto tras un peloteo de 37 golpes. El partido se interrumpió brevemente en el segundo set cuando un espectador necesitó atención médica. La campeona olímpica Zheng Qinwen se colocó una toalla de hielo alrededor de la cabeza durante su victoria en segunda ronda por 6-7(3) 6-1 6-2 sobre la no cabeza de serie, Erika Andreeva, bajo un sol abrasador en la tribuna, donde los funcionarios tuvieron que pedir un descanso de 10 minutos por calor. "Hoy hace demasiado calor. Sí, pero todo el público está aquí sufriendo conmigo por el calor", dijo la séptima cabeza de serie china, que jugará a continuación contra la alemana Jule Niemeier. (Reportae de Amy Tennery y Karl Plume en Nueva York, Aadi Nair y Rohith Nair en Bengaluru, Frank Pingue en Toronto y Angelica Medina en Ciudad de México; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters