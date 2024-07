El calor no derritió las esperanzas sudamericanas de medalla en BMX Freestyle

Esperanzas intactas y sin evaporarse. Los cuatro representantes sudamericanos estarán el miércoles en la final de BMX Freestyle, después de una ronda clasificatoria marcada por el fuerte calor sobre la plaza de la Concordia de París.

La colombiana Queen Saray Villegas y la chilena Macarena Pérez Grasset, sexta y séptima respectivamente en categoría femenina, y el argentino José Torres y el brasileño Gustavo Batista, 7º y 8º en chicos, pelearán por las medallas después de haberse metido este martes entre los nueve mejores del torneo olímpico.

Dos de la tarde en la Plaza de la Concordia, ubicada junto al río Sena y entre los jardines de las Tullerías y los Campos Elíseos, uno de los puntos neurálgicos de la historia de Francia... y de los Juegos Olímpicos de París-2024. Un sol inclemente lanza sus rayos contra una multitud que se afana en aprovechar cualquier resquicio de sombra protectora.

- Deportes refrescantes -

Las llamadas Fuentes de la Concordia, que datan del siglo XIX, surgen como un oasis para un público joven que se refresca y se divierte con sus aguas mientras se fotografía con el obelisco de Lúxor de fondo.

Son jóvenes, adolescentes, muchos niños incluso, que han acudido a la llamada del BMX Freestyle, el skateboarding, el breaking o el básquet 3x3, todos ellos deportes de marcado carácter urbano y también con un recorrido muy corto desde su irrupción en el olimpismo.

Al mismo tiempo, otras deportistas, veinteañeras casi todas ellas, realizan acrobacias sobre sus bicicletas en la prueba BMX Freestyle en medio de cuatro tribunas prácticamente llenas.

Macarena Pérez Grasset, una de las veteranas con 27 años, es chilena y para ella son sus segundos Juegos, después de Tokio en 2021, y se ha clasificado a la final con la séptima media de los dos 'runs' de un minuto que realiza cada participante.

"Hoy me siento superbien, estos Juegos me los he tomado de una forma donde mi objetivo es más disfrutar y poder relajarme para poder demostrar todo lo que puedo hacer", cuenta a la AFP la chilena, que reside en Estados Unidos y fue octava en Tokio.

Con doce participantes, los nueve que obtuvieron mejor media en sus dos 'runs' de un minuto -puntuados en base a la dificultad y a la ejecución de las acrobacias- se clasificaron a las finales, masculina y femenina.

Un puesto por encima de Grasset, la colombiana Queen Saray Villegas (84,42 puntos) también estará en la final en sus primeros Juegos.

- 'Sorpresas' para la final -

"Muy contenta, es algo muy difícil poder pasar a la final, pero lo logramos, el objetivo es darla toda, representar muy bien a Colombia y disfrutar de esa competencia", cuenta a la AFP en zona mixta la joven de 21 años, primera representante olímpica en la prueba BMX Freestyle, que figuró por primera vez en el programa olímpico en Tokio-2020.

Ambas reconocen que, de mantenerse las temperaturas, el calor puede ser un factor en cuenta para la pelea por las medallas. "Es superfuerte, mi equipo de Chile me tenían hielo, toallas heladas que me ponían en el cuello y los brazos, la hidratación es clave, es importante mantenerse en la sombra y poder aguantar lo más que se pueda, yo donde entreno es un lugar supercaluroso y húmedo entonces mi cuerpo está un poquito acostumbrado al calor, pero se siente fuerte", explica Grasset aún con la piel sudada minutos después de su actuación.

"En la pista se siente mucho más caliente, y hoy está muy fuerte el sol, pero siempre nos concentramos más en poder disfrutar del momento", confiesa. Por su parte, Villegas, sorprendida, pero no impresionada, por el numeroso público.

"Tengo mi gente detrás, la Federación Colombiana de Ciclismo, el Comité Olímpico, mi entrenador, todos están ahí apoyándome, cada vez que termina una ronda me hidratan, eso me ayuda a recuperarme bien y rápido", explica la joven, que ha pasado dos meses entrenando en Londres y anuncia "sorpresas" para la final.

"Espero que todo salga mañana", concluye.

Iga/mcd

AFP