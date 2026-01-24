El calor provoca interrupción de los partidos en el Abierto de Australia

El intenso calor que azota este sábado a Melbourne llevó a los organizadores del Abierto de Australia a interrumpir los partidos para proteger la salud de los jugadores, de acuerdo con el protocolo por altas temperaturas.

Al momento de la suspensión, a las 14H30 locales, la temperatura era de 35°C y debía seguir aumentando hasta alcanzar los 40°C hacia las 17H00, según los servicios meteorológicos de la ciudad.

Si bien los organizadores del torneo decidieron suspender los partidos por precaución, no se emitió ninguna alerta para los habitantes de la ciudad.

La jornada del sábado está dedicada a la segunda y última parte de los octavos de final de los cuadros individuales masculino y femenino.

Tres de esos partidos estaban en curso al momento de la interrupción: Jannik Sinner y Eliot Spizzirri estaban igualados a un set por lado; Lorenzo Musetti y Tomas Machac disputaban el quinto set; y Linda Noskova y Wang Xinyu estaban 2-2 en el primer set.

Los encuentros Sinner-Spizzirri y Musetti-Machac, en las canchas Rod Laver y John Cain, solo fueron suspendidos brevemente, el tiempo necesario para cerrar los techos retráctiles.

El partido entre Valentin Vacherot y Ben Shelton, en la Margaret Court Arena, se retrasó ligeramente y también comenzó bajo techo.

Varios partidos de dobles y de juveniles también estaban en disputa y fueron interrumpidos.