El calor récord y los incendios devastadores marcan el comienzo de 2026 en todo el hemisferio sur

Calor e incendios desde Argentina hasta Australia y Sudáfrica

Los últimos tres años han sido los más calurosos jamás registrados a nivel mundial

Se producen fenómenos extremos a pesar de la influencia moderadora de un débil fenómeno de La Niña

Por Alexander Villegas

SANTIAGO, 11 feb (Reuters) - El calor récord y los incendios forestales están arrasando el hemisferio sur desde Argentina hasta Australia y Sudáfrica en el inicio del 2026, mientras los científicos prevén que podrían producirse temperaturas aún más extremas y posiblemente otro máximo anual mundial, luego de tres de los años más calurosos jamás registrados.

En enero, una ola de calor sin precedentes envolvió Australia, con temperaturas cercanas a los 50°C (122 °F), mientras que el calor y los incendios forestales catastróficos azotaban partes de Sudamérica, afectando zonas remotas de la Patagonia argentina y causando la muerte de 21 personas en localidades costeras de Chile. Sudáfrica también ha sufrido los peores incendios forestales en años.

Estos fenómenos extremos se producen incluso cuando el mundo sigue bajo la influencia refrescante de un débil fenómeno de La Niña, un ciclo climático caracterizado por aguas más frías en el Pacífico central y oriental que comenzó en diciembre de 2024. A pesar de este factor moderador, las temperaturas están alcanzando máximos históricos en varios lugares.

"Esto significa que el efecto del cambio climático provocado por el ser humano está superando la variabilidad natural", afirmó el científico climático Theodore Keeping, del Imperial College de Londres y de la colaboración internacional de investigación World Weather Attribution, especializada en incendios forestales y calor extremo.

"A medida que entramos en una fase neutra o incluso de El Niño, esperamos que la incidencia de episodios de calor extremo en todo el mundo se amplifique aún más", añadió Keeping.

El Niño suele tener el efecto contrario al de La Niña, ya que calienta el Pacífico central y oriental y aumenta las temperaturas globales.

Se prevé que este año la temperatura sea aproximadamente 1,46°C superior a los niveles preindustriales, lo que lo convertiría en el cuarto año consecutivo con una temperatura superior a 1,4°C por encima de los niveles preindustriales, según Adam Scaife, jefe de predicciones a largo plazo del servicio nacional de meteorología y clima del Reino Unido.

El tratado internacional sobre el clima de 2015, conocido como el Acuerdo de París, tenía como objetivo mantener el calentamiento por debajo de 1,5°C (2,7 °F), por encima de los niveles preindustriales.

"Si se desarrollara rápidamente un gran fenómeno de El Niño en 2026, aún sería posible que ese año batiera récords", afirmó Scaife.

La Organización Meteorológica Mundial afirmó el mes pasado que los últimos tres años han sido los más cálidos jamás registrados.

EL FUEGO ARRASÓ DESDE LOS BOSQUES HASTA EL AGUA

Aunque la mayoría de los incendios forestales son causados por la actividad humana, también son una parte natural de muchos ecosistemas. Sin embargo, el calor persistente, la sequía y las temperaturas extremas están convirtiendo incendios que antes eran controlables en eventos cada vez más incontrolables y destructivos.

Muchos ecosistemas no están adaptados a condiciones tan cálidas y secas, lo que permite que los incendios crezcan y se intensifiquen, causando a menudo daños permanentes, afirmó Keeping.

Los incendios que arrasaron el Parque Nacional Los Alerces de Argentina ilustran este cambio, según la meteoróloga Carolina Vera, del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires.

El parque, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga árboles que han vivido más de 3.000 años.

Las autoridades locales determinaron que el incendio fue causado por un rayo. Inicialmente, el fuego estaba bajo control. Pero Vera dijo que una ola de calor y fuertes vientos hicieron que se propagara unos 20 km en un solo día, convirtiéndolo en el peor incendio forestal de la zona en dos décadas.

La región sufre una sequía desde 2008. Las temperaturas durante las dos primeras semanas de enero fueron unos 6°C superiores a lo normal.

"Estos incendios solían extinguirse por sí solos y formaban parte de la dinámica natural del bosque", dijo Vera. "Este es un ejemplo de cómo el cambio climático puede alterar un incendio natural, ya que parece haber sido causado por un rayo", agregó.

No hay pueblos en esa zona remota.

A finales de enero se produjeron incendios en la parte sur de la vecina Chile, que se extendieron a la zona metropolitana de Concepción, la tercera región más grande del país, destruyendo cientos de viviendas y causando la muerte de 21 personas en las comunidades costeras.

Keeping afirmó que los incendios reflejaban desastres recientes en lugares como Los Ángeles, Atenas y la isla hawaiana de Maui.

"Cuando se producen las mayores pérdidas de vidas humanas, casi siempre se debe a que la evacuación es difícil o imposible", afirmó Keeping. "Esto es especialmente cierto en las regiones afectadas por fuertes vientos descendentes hacia la costa".

REMOLINOS DE FUEGO

Alrededor del 80% de Punta de Parra, una pequeña localidad costera del sur de Chile rodeada de colinas y bosques, quedó destruida.

Los residentes del lugar dijeron que tuvieron poco tiempo para evacuar. Doralisa Silva, de 34 años, dijo que se enteró de un incendio en una comunidad cercana la noche en que las llamas llegaron al pueblo.

"De repente, el bosque empezó a arder y todas las casas se incendiaron", dijo Silva. "El fuego nos alcanzó en un abrir y cerrar de ojos. No pudimos hacer nada".

Silva dijo que su familia fue de las últimas en intentar huir porque no tenían vehículo y que las llamas bloquearon su salida mientras llovían brasas cuando ella y su pareja, Hermes Barrientos, huían con su hija de 2 años.

Barrientos dijo que vientos de casi 70 km por hora azotaban la zona, creando remolinos de fuego que se extendían hasta la playa y atrapaban a los residentes. La familia y otras personas finalmente encontraron refugio en un gran campo de tierra en el centro de la ciudad y pasaron la noche viendo cómo ardía su comunidad.

UN FUTURO LLENO DE INCENDIOS

El calor récord en el sureste de Australia también ha avivado los peores incendios del país desde la mortífera temporada 2019-2020, en la que murieron 33 personas.

Además, la temporada de incendios 2025-2026 ha sido la más grave en Sudáfrica en una década, según las autoridades, causando la muerte de fauna silvestre y afectando a destinos turísticos como Mossel Bay y Franschhoek.

"Las condiciones de calor, sequedad y viento que provocan los incendios forestales más extremos son cada vez más intensas y probables", afirmó Keeping. "Y está ocurriendo en todo el mundo".

El hemisferio sur se ha calentado entre 0,15 y 0,17 grados centígrados por década desde la década de 1970, en comparación con los 0,25 a 0,30 grados C del hemisferio norte, debido en gran parte a que sus vastos océanos absorben el calor más lentamente y al agua de deshielo de la Antártida.

Aun así, las masas terrestres del sur se están calentando ahora a un ritmo similar al de las masas terrestres del norte, y los contrastes entre el calentamiento de la tierra y el agua fría del deshielo pueden intensificar los patrones climáticos, lo que da lugar a olas de calor prolongadas, sequías o inundaciones.

Es fundamental mantener esa adaptación, lo que incluye que las autoridades gestionen la vegetación cerca de las ciudades y desarrollen planes de evacuación eficaces, y que los constructores utilicen materiales resistentes al fuego. Los incendios forestales están causando daños económicos cada vez mayores. Un informe de 2026 de la correduría de seguros Aon estimó que las pérdidas globales aseguradas por incendios forestales ascenderían a 42.000 millones de dólares en 2025, frente a una media de 4.000 millones de dólares anuales entre 2000 y 2024. Los incendios de Los Ángeles del año pasado fueron los más costosos de la historia.

Swiss Re, la segunda reaseguradora más grande del mundo, señaló que los incendios forestales representaban alrededor del 1% de las pérdidas aseguradas a nivel mundial por desastres naturales antes de 2015, pero ahora representan el 7%, y las pérdidas económicas relacionadas con los incendios han aumentado en unos 170 millones de dólares al año desde 1970.

(Reportaje de Alexander Villegas en Santiago; reportaje adicional de Wendell Roelf en Ciudad del Cabo y Canan Sevgili en Gdansk; edición de Cassandra Garrison y Will Dunham. Editado en español por Natalia Ramos)