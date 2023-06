El calvario de Alexia Putellas para llegar a Eindhoven

El pasado 30 de abril, el FC Barcelona vencía 3-0 al Sporting de Huelva y conquistaba su cuarta Liga española consecutiva y la octava de su historia. Pero la noticia tenía que compartir espacio con otra de gran relevancia: Alexia Putellas había vuelto a jugar.

Diez meses antes, la estrella catalana, ganadora de los dos últimos Balones de Oro y de los dos últimos FIFA The Best del fútbol femenino, había sufrido una lesión grave, una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Fue en vísperas del inicio de la Eurocopa de Inglaterra, donde era la líder de la selección española. Desde entonces estuvo luchando por recuperarse lo antes posible y el destino ha querido que un año después tenga la oportunidad de lograr un título europeo, en el fútbol de clubes esta vez, con la final que el Barça disputa el sábado en Eindhoven contra el Wolfsburgo alemán.

Tras pasar más tiempo del inicialmente estimado fuera de los terrenos de juego, Putellas reflexionó sobre el difícil año que había vivido, teniendo que ver las actuaciones de sus compañeras desde la grada.

"Hace relativamente poco que las mujeres hemos empezado a ser profesionales en este deporte y realmente casi no ha habido tiempo a realizar estudios y conocer un poco más el cuerpo de una futbolista o de una atleta porque es claro que es un cuerpo diferente al del hombre. Y creo que son cosas que hay que ir mejorando", declaró en una entrevista a la web del sindicato de futbolistas FIFPro publicada días después de su reaparición.

Su participación en el partido ante el Sporting de Huelva, el que dio el título liguero al Barça, fue casi testimonial: entró en juego en el minuto 74, cuando su equipo ganaba ya 2-0, y los espectadores del estadio Johan Cruyff le brindaron una enorme ovación, celebrando su esperado regreso a los terrenos de juego.

Su primer gol después de la lesión se produjo el 21 de mayo, cuando el Barça perdió 2-1 ante el Madrid CFF en la última jornada de la Liga F. Era la primera derrota del equipo azulgrana en el campeonato liguero español desde hace casi dos años, desde que el 1 de junio de 2021 había caído 4-3 ante el Atlético de Madrid.

- Las lágrimas de Turín -

Con todo más que decidido desde semanas antes, ese revés resultó anecdótico y el plantel estaba ya pensando en Eindhoven y en la final europea ante el Wolfsburgo.

En la Liga de Campeones 2022-2023, Putellas todavía no ha disputado ningún minuto y la final del sábado puede suponer su debut a la grande, como le ocurrió en la Liga española al reaparecer justo el día de la conquista del título.

Putellas formó parte del plantel que ganó la primera y hasta ahora única Champions de la historia del Barça y del fútbol español, la de 2021, pero perdió con el equipo azulgrana en las finales de 2019 y 2022. En esa última, hace un año, ella marcó el único tanto del Barcelona en la derrota 3-1 ante el Lyon en Turín, donde sus lágrimas al final del partido fueron una de las imágenes más repetidas del partido.

Desde entonces tiene una espina clavada que espera sacarse el sábado en el Philips Stadion, la casa del histórico PSV.

La lesión no le impidió seguir recogiendo los principales galardones individuales a la mejor de 2022, Balón de Oro y The Best incluidos, pese a pasar la mitad de ese año sin jugar.

"Si sueñas muy fuerte, si trabajas el camino lo puedes conseguir, y lo más importante disfrutar el camino", afirmó al recoger en enero el galardón FIFA The Best en París.

¿Y después de la final llegará el Mundial de Australia y Nueva Zelanda (20 julio-20 agosto)? La duda planea por la situación tensa que vive la selección española, con 15 jugadoras que pidieron no ser convocadas en los últimos meses por sus diferencias con el seleccionador Jorge Vilda. Putellas, al estar lesionada, no entraba directamente en las convocatorias y queda por saber si una vez recuperada lo hará o no.

"Nosotros la esperamos", aseguró Vilda el pasado marzo.

Dr/dam

AFP