El cambio climático está en lo más alto de la agenda de los inversores institucionales en 2021

Cuando inversores institucionales con más de 29 billones de dólares en activos debieron responder qué problemática tendría más probabilidades de motivarlos a interactuar con juntas directivas de empresas, el cambio climático se ubicó en lo más alto de la agenda.

Esta es una de las principales conclusiones de la Encuesta de inversores institucionales 2021 de Morrow Sodali publicada hoy.

El objetivo de este relevamiento global anual entre más de 40 inversores institucionales es averiguar lo que consideran realmente importante al analizar empresas, y destacar sus principales áreas de interés para determinar cómo ejercer su derecho al voto en las reuniones de accionistas en curso.

Las preguntas de la encuesta están diseñadas para identificar las últimas tendencias en participación empresarial, entre ellas ESG ( variables medioambientales, socialmente responsables y de gobernanza corporativa ) y sostenibilidad, remuneración y problemáticas relacionadas con la junta general anual, y activismo de los accionistas.

La iteración 2021 de la encuesta, que celebra su 6 to año, pone de manifiesto que se sigue intensificando el interés en ESG. Las instituciones que participaron en el relevamiento observaron un vínculo claro entre el rendimiento de ESG y un buen rendimiento financiero, y buscan que las empresas mejoren su involucramiento y generación de informes en relación con estos temas.

Aunque entre ellos están problemáticas como composición de la junta directiva, remuneración de ejecutivos y gestión de capital humano, que están sujetos a un escrutinio mucho mayor que antes, el cambio climático está al tope de la agenda en términos de factor que motiva la participación de los inversores. Las conclusiones de la encuesta indican que hay mucho espacio para mejorar la calidad de los informes corporativos de ESG, y particularmente los inversores buscan que las empresas hablen sobre estos temas en el contexto de sus planes de negocios. Las empresas deben garantizar que cuentan con el involucramiento de los actores adecuados, tanto a nivel gerencial como de la junta directiva, y que estos representantes poseen la preparación necesaria para tratar las problemáticas relevantes.

Los inversores esperan observar una relación entre el cambio climático y los riesgos y las oportunidades financieras identificadas, una explicación de los plazos previstos del impacto esperado del cambio climático en las estrategias corporativas, y una divulgación abierta de métricas, objetivos y logros. Con el riesgo climático como prioridad clara en la mente de los inversores, no sorprende que la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) haya superado por mucho a otras estructuras de informes como primera opción para el 75% de los encuestados.

La encuesta destaca un fuerte repunte en la popularidad de la TCFD, y muchos inversores esperan que las empresas decidan alinearse con este organismo o expliquen por qué no lo consideran necesario. SAS3 fue la segunda opción, y fue interesante observar que una gran proporción de los encuestados (el 39%) declaró utilizar estructuras internas propias. Esto es un mensaje al mercado en cuanto a que los inversores se están volviendo mucho más sofisticados en este sentido.

La encuesta reveló que las declaraciones de misión de las empresas son vistas como una de las fuerzas impulsoras de la creación de valor sostenible a largo plazo, con una gran mayoría (el 86%) de los inversores encuestados que está de acuerdo en que cada empresa debe divulgar su misión corporativa, mientras que un porcentaje considerable (el 20%) afirma que este problema podría hacerlos votar en contra del director de la junta o de otros directores.

ESG ya está firmemente instalado como factor clave en cuanto a la forma en que los inversores evalúan la estrategia y el rendimiento de una empresa. Predeciblemente, una abrumadora mayoría (el 95%) de los encuestados desea ver incorporadas estas variables en los planes de incentivos para ejecutivos. Las tendencias de los últimos años demostraron que los inversores querían ver una proporción de los incentivos vinculados con mediciones de sostenibilidad. Y al profundizar en los resultados de 2021, nos encontramos con un fuerte consenso: el 69% considera que entre el 5 el 25 por ciento es una cifra razonable.

Vale la pena destacar especialmente la respuesta sobre los incentivos anuales, donde el relevamiento muestra un significativo crecimiento (el 95%) en el apoyo a la inclusión de métricas de rendimiento de sostenibilidad en los planes de incentivos a corto plazo. En comparación, cuando los inversores debieron responder cuánta importancia asignaban a las métricas de rendimiento de ESG en programas de incentivos a corto plazo en 2018, el 29% las considero ‘poco importantes’, mientras que un 8% no tenía opinión formada al respecto. Esto plantea preguntas interesantes en cuanto a los objetivos de ESG que pueden incluirse de manera creíble en los incentivos anuales, algo que claramente no sucede con todos los tipos de métricas.

En los últimos tres años, la encuesta de Morrow Sodali hizo las siguientes preguntas a los inversores: “¿Qué le haría votar en contra de propuestas de remuneraciones para ejecutivos?”. Invariablemente, la principal preocupación fue “un desequilibrio entre remuneración y rendimiento”. Este año, la encuesta intentó analizar este problema con mayor profundidad y preguntó cuáles se consideran los indicadores clave de este desequilibrio.

En sus respuestas, los inversores identificaron a los planes de incentivos sin obstáculos de rendimiento (el 63%), los bonos pagados por las empresas en el marco de la grave crisis de la COVID-19 (el 46%) y la adopción de programas de remuneración variable discrecionales (el 29%) como principales preocupaciones.

El activismo de los accionistas sigue evolucionando en 2021, y la encuesta reflejó un mayor apoyo de los inversores por campañas de activistas, tanto tradicionales como relacionadas con ESG. Aunque la mayoría de los inversores considera que interactuar con miembros de la junta directiva es la forma más eficaz de ejercer influencia, la colaboración con otros accionistas está teniendo mayor aceptación rápidamente. En 2021, el 86% de los encuestados afirmó estar “muy de acuerdo” o “algo de acuerdo” en que la colaboración con otros accionistas es una manera efectiva de ejercer influencia sobre las juntas directivas, una suba significativa respecto de los resultados de la encuesta de 2018 (el 12%).

Además de un mal rendimiento financiero, las decisiones estratégicas desacertadas fueron el factor de mayor peso para que un inversor considere apoyar a un activista. Cuando se consultó acerca de los factores de ESG que podrían generar apoyo para un activista, el 66% de los encuestados identificó a la falta de respuesta a una resolución de ESG por parte de un accionista como la problemática más apremiante.

El año pasado, la encuesta propuso una pregunta similar, aunque ligeramente diferente, sobre la forma en que los inversores podrían intentar influenciar a las juntas directivas para que presten más atención a estos problemas, y esta opción recibió solo el 21% de adhesión. Vale la pena destacar que el apoyo a esta opción ha aumentado en gran medida en 2021. Esto refleja claramente un tema más amplio entre las respuestas de los inversores este año: el marcado interés relacionado con el cambio climático a nivel global.

Para ver los resultados completos de la Encuesta de inversores institucionales 2021 de Morrow Sodali, haga clic aquí.

acerca de morrow sodali

Morrow Sodali es un proveedor líder de asesoramiento estratégico y servicios para accionistas que posee clientes corporativos en todo el mundo. La firma brinda asesoramiento estratégico a juntas directivas corporativas y ejecutivos, además de otros servicios relacionados con gobernanza corporativa, comunicación e interacción entre accionistas y bonistas, inteligencia de mercados de capital, peticiones de delegación de voto, activismo de accionistas y fusiones y adquisiciones.

Desde sus sedes en Nueva York y Londres, además de sus oficinas y socios en los principales mercados de capital, Morrow Sodali presta servicios a más de 700 clientes corporativos en más de 80 países, entre ellos muchas de las corporaciones multinacionales más grandes del mundo. Más allá de empresas privadas y firmas que cotizan en bolsa, entre sus clientes se encuentran instituciones financieras, fondos de inversión, fondos de inversión cotizados, bolsas de valores y asociaciones de miembros.

Más información sobre Morrow Sodali en www.morrowsodali.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

