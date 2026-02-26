El cambio climático potenció las lluvias mortales en la península ibérica y Marruecos, según científicos

El cambio climático provocado por los humanos intensificó las lluvias torrenciales que causaron decenas de muertos y miles de evacuados en España, Portugal y Marruecos a principios de este año, según un informe científico publicado el jueves.

Los días más lluviosos de la región son ahora alrededor de 30% más húmedos en comparación con el clima preindustrial, que era 1,3 grados más frío, según el informe de World Weather Attribution (WWA), red de científicos que estudian el vínculo entre eventos meteorológicos extremos y el cambio climático.

Nueve tormentas desataron lluvias torrenciales y vientos con fuerza de huracán en los tres países desde el 16 de enero hasta el 17 de febrero, causando la muerte de más de 50 personas y obligando a más de 200.000 a abandonar sus hogares, en su mayoría en Marruecos.

En Grazalema, uno de los municipios más afectados en el sur de España, cayó en solo unos días más lluvia de la que suele registrarse en todo un año, según la WWA.

Videos en redes sociales mostraron a residentes rompiendo las paredes de sus casas para drenar el agua durante las inundaciones y evitar más daños.

"El volumen de agua que se vio en lugares como Grazalema fue asombroso", declaró David García-García, climatólogo de la Universidad de Alicante y coautor del estudio, quien destacó el "enorme impacto" para las infraestructuras y el terreno.

La WWA estima que la intensidad de las precipitaciones es ahora aproximadamente un 11% mayor en el norte de Portugal y el noroeste de España que en la era preindustrial.

Los investigadores no pudieron determinar el impacto del cambio climático en las lluvias del sur de la península ibérica y el norte de Marruecos, ya que los datos disponibles muestran tendencias diversas en la región.

"Así es exactamente como se manifiesta el cambio climático: patrones meteorológicos que antes eran más manejables, ahora se están convirtiendo en desastres más peligrosos", afirmó Friederike Otto, climatóloga del Imperial College de Londres y también coautora del estudio.

La WWA señaló que un sistema de alta presión "bloqueado" sobre Escandinavia y Groenlandia canalizó una serie de tormentas hacia Europa occidental, dando lugar a condiciones más húmedas de lo habitual.

Las aguas anormalmente cálidas del Atlántico al oeste de la península ibérica "sobrealimentaron" las tormentas con humedad, añadió.

La WWA utiliza métodos revisados por pares para evaluar rápidamente la posible influencia del cambio climático en fenómenos meteorológicos extremos, comparando con simulaciones del clima antes de que la humanidad empezara a quemar combustibles fósiles en el siglo XIX.