El cambio climático provoca que los animales "cambien de forma"

Algunos animales de sangre caliente est√°n cambiando de forma y adquiriendo picos, patas y orejas m√°s grandes para regular mejor su temperatura corporal a medida que el planeta se calienta.

En una investigaci√≥n publicada en Trends in Ecology and Evolution, la investigadora de aves Sara Ryding, de la Universidad de Deakin (Australia), comenta que "muchas veces, cuando se habla del cambio clim√°tico en los medios de comunicaci√≥n, la gente se pregunta "¬Ņpuede el ser humano superar esto?", o "¬Ņqu√© tecnolog√≠a puede resolver esto?". Ya es hora de que reconozcamos que los animales tambi√©n tienen que adaptarse a estos cambios, pero esto est√° ocurriendo en una escala de tiempo mucho m√°s corta de lo que habr√≠a ocurrido durante la mayor parte del tiempo evolutivo. El cambio clim√°tico que hemos creado est√° ejerciendo una gran presi√≥n sobre ellas, y aunque algunas especies se adaptar√°n, otras no", a√Īade.

Ryding se√Īala que el cambio clim√°tico es un fen√≥meno complejo y polifac√©tico que se ha ido produciendo progresivamente, por lo que es dif√≠cil se√Īalar una sola causa del cambio de forma. Pero estos cambios se han producido en amplias regiones geogr√°ficas y entre una gran variedad de especies, por lo que hay poco en com√ļn aparte del cambio clim√°tico.

Los cambios de forma m√°s acusados se han observado sobre todo en las aves. Varias especies de loros australianos han mostrado, por t√©rmino medio, un aumento del 4% al 10% en el tama√Īo del pico desde 1871, y esto est√° positivamente correlacionado con la temperatura del verano cada a√Īo.

Los juncos de ojos oscuros norteamericanos, un tipo de ave canora peque√Īa, ten√≠an una relaci√≥n entre el aumento del tama√Īo del pico y las temperaturas extremas a corto plazo en entornos fr√≠os. Tambi√©n se han registrado cambios en especies de mam√≠feros: los investigadores han informado del aumento de la longitud de la cola en los ratones de bosque y del aumento del tama√Īo de la cola y las patas en las musara√Īas enmascaradas.

"Los aumentos del tama√Īo de los ap√©ndices que hemos observado hasta ahora son bastante peque√Īos -menos del 10%-, por lo que es poco probable que los cambios sean inmediatamente perceptibles --afirma Ryding--. Sin embargo, se prev√© que los ap√©ndices prominentes, como las orejas, aumenten, por lo que podr√≠amos acabar con un Dumbo de acci√≥n real en un futuro no muy lejano".

Ahora Ryding se propone investigar el cambio de forma de las aves australianas de primera mano escaneando en 3D espec√≠menes de aves de museos de los √ļltimos 100 a√Īos. Esto permitir√° a su equipo comprender mejor qu√© aves est√°n cambiando el tama√Īo de sus ap√©ndices debido al cambio clim√°tico y por qu√©.

El cambio de forma no significa que los animales estén haciendo frente al cambio climático y que todo esté "bien" --dice Ryding--. Sólo significa que están evolucionando para sobrevivir a él, pero no estamos seguros de cuáles son las otras consecuencias ecológicas de estos cambios, o de que todas las especies sean capaces de cambiar y sobrevivir".

