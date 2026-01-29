El cambio climático y La Niña provocaron las catastróficas inundaciones del sur de África

Por Tim Cocks

JOHANNESBURGO, 29 ene (Reuters) - Una "tormenta perfecta" provocada por el cambio climático y los patrones climáticos cíclicos de La Niña provocó inundaciones catastróficas en el sur de África durante el mes pasado, que causaron la muerte de 200 personas y afectaron a cientos de miles más, según reveló un estudio el jueves

El informe del grupo de expertos World Weather Attribution mostró que la intensidad de estos fenómenos de lluvias extremas ha aumentado un 40% desde la era preindustrial, una clara señal de que el calentamiento de las temperaturas oceánicas relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero es en parte responsable, y que las condiciones actuales de La Niña han empeorado la situación

Las graves inundaciones registradas desde diciembre han causado estragos en Mozambique, Sudáfrica, Zimbabue y Esuatini, "con algunas zonas que han recibido en pocos días el equivalente a las precipitaciones de todo un año", según el estudio. La crecida de los ríos obligó a cerrar el parque Kruger de Sudáfrica, y su reparación costará millones de dólares

"Los datos confirman una clara tendencia hacia lluvias torrenciales más violentas", afirmó la World Weather Attribution. "Este efecto se vio agravado por el actual fenómeno de La Niña, que naturalmente trae condiciones más húmedas a esta parte del mundo, pero que ahora opera en una atmósfera más rica en humedad"

La Niña implica un enfriamiento temporal de las temperaturas en el centro y el este del océano Pacífico. La Organización Meteorológica Mundial ha pronosticado que La Niña será débil en este ciclo, pero ha advertido que las temperaturas marinas más cálidas de lo normal, relacionadas con el cambio climático, están aumentando la probabilidad de inundaciones y sequías. "El cambio climático provocado por el ser humano está potenciando fenómenos de lluvia como este, con efectos devastadores para quienes se encuentran en su camino", afirmó Izidine Pinto, coautora y investigadora sobre el clima del Real Instituto Meteorológico de Países Bajos

"Nuestro análisis muestra claramente que el uso continuado de combustibles fósiles está aumentando la intensidad de las lluvias extremas, convirtiéndolas (...) en algo mucho más grave." (Información de Tim Cocks; edición de Alison Williams; edición en español de Jorge Ollero Castela)