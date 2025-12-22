El cambio de Gobierno en España "está en marcha", afirma la derecha tras derrota socialista

El cambio de Gobierno en España "está en marcha", con el Partido Socialista de Pedro Sánchez en "declive irreversible", afirmó este lunes el líder de la derecha española, Alberto Núñez Feijóo, tras la dura derrota de los socialistas el domingo en la región de Extremadura (oeste).

"Extremadura ha sido un nuevo inicio (...) El cambio de España está en marcha", se congratuló Feijóo, líder del Partido Popular (PP) -el principal de oposición- en la sede de la formación en Madrid, acompañado por María Guardiola, la ganadora de los comicios del domingo.

"El declive irreversible del Partido Socialista no ha hecho más que empezar. Los españoles no quieren más sanchismo (Gobierno de Pedro Sánchez, ndlr) (...) Fue Sánchez quien planteó estas elecciones como una cuestión de confianza. Pues bien, han perdido", continuó.

En los comicios anticipados en la región agrícola de un millón de habitantes, vistos como un indicador de cómo las acusaciones de corrupción y conducta sexual inapropiada afectan a los socialistas, el gobernante PP obtuvo el 43% de los votos.

Los socialistas sufrieron un descalabro en una región que hasta hace unos años era su feudo, cayendo a 25% de casi el 40% de los votos que alcanzaron en 2023.

Pero el PP seguirá dependiendo de la extrema derecha de Vox, que más que duplicó sus resultados y cuyo apoyo necesita la derecha para seguir gobernando en Extremadura.

"La pelota está en el tejado de la señora Guardiola", advirtió este lunes el líder de Vox, Santiago Abascal, sin adelantar cuáles serán sus exigencias al PP para permitirle gobernar.

"Se ha activado un efecto dominó que no va a parar (...) Ha pasado en Extremadura, pasará en Aragón y pasará también en Castilla León y Andalucía", dijo Feijóo, enumerando las elecciones regionales previstas para los próximos meses. "Culminaremos nuestra tarea con el cambio de gobierno en España", agregó.

Golpeado por los escándalos, Pedro Sánchez no se refirió a los resultados de Extremadura en una breve comparecencia este lunes en la que anunció una nueva ministra de Educación y una nueva portavoz del Ejecutivo.

Cercado por numerosas investigaciones judiciales a varias personas de su entorno y denuncias por presunto acoso sexual a políticos socialistas, Sánchez ha rechazado convocar elecciones anticipadas, recordando que el mandato de su Gobierno termina en 2027.

La plataforma de izquierda radical Sumar, socia de los socialistas en el Gobierno, lamentó que el PP esté "más atado que nunca" a la extrema derecha, pero también criticó al partido de Sánchez.

"Frente a Vox no sirve el miedo, no sirve decir 'que viene el lobo' y tampoco sirve el simple resistir del Partido Socialista", dijo Lara Hernández, coordinadora de Sumar.