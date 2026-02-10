El camino hacia la ayuda y seguridad para esquiadores heridos como Lindsey Vonn suele ser por aire

CORTINA D'AMPEZZO, Italia (AP) — El sonido de las hélices de un helicóptero podría ser el más temido en las carreras de esquí

Esquiadores que llevan poco más que trajes de cuerpo ligeramente acolchados y cascos lanzándose por nieve helada a hasta 130 km/h (80 mph) ya es bastante aterrador. Chocar contra redes de seguridad o caer fuera de control es peor

Verlos ser evacuados en helicóptero del recorrido —prácticamente momificados en una camilla, colgando en el aire bajo un helicóptero que se cierne por un cable antes de ser llevados sobre picos escarpados hacia el hospital más cercano— es uno de los momentos más graves en los deportes

Lindsey Vonn conoce muy bien ese sonido. Cuando la estadounidense fue evacuada en helicóptero del recorrido Olympia delle Tofana después de una aterradora caída de cabeza durante el descenso olímpico el domingo, fue su segundo viaje en helicóptero en nueve días. El primer accidente, en una carrera de la Copa del Mundo en Suiza, rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda; el segundo rompió esa misma pierna, llevó a una cirugía inmediata y posiblemente terminó su carrera

"Los helicópteros añaden un elemento de drama que es un poco más intenso", afirmó Anouk Patty, la jefa de deportes de U.S. Ski and Snowboard, poco después de la última evacuación de Vonn. "Pero la realidad es que es simplemente la forma más rápida de llevar a los atletas a la clínica o al hospital donde necesitan ir"

Los rescates en helicóptero en las carreras de esquí alpino requieren una estrecha colaboración entre el personal médico local, los médicos del equipo y los pilotos

Antes de los Juegos Olímpicos, The Associated Press entrevistó a Nicola Cherubin, el especialista en rescates que fue bajado desde el helicóptero y quien llevó a Vonn a la nave con él en una cuerda y se quedó junto a ella mientras ambos colgaban fuera de la cabina durante el vuelo

Las reglas de privacidad impiden a Cherubin discutir detalles de rescates específicos, pero confirmó a la AP después del accidente del domingo que dirigió la operación de Vonn en Cortina

Evacuaciones en helicóptero ‘salvan vidas’

Las reglas de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard requieren que "un helicóptero de rescate o un método de evacuación médicamente equivalente debe estar disponible de acuerdo con la ley local" en todas las carreras de descenso y super-G de la Copa del Mundo, campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos

Y aunque la regla no lo especifica, en realidad significa que se requieren al menos dos helicópteros. Porque si uno es llamado a la acción y luego tiene que volar a un hospital, debe haber un respaldo disponible

Aproximadamente una hora antes del inicio de cada carrera, los helicópteros vuelan a su posición. El viento, la niebla y otras condiciones climáticas pueden dejar en tierra a los helicópteros, lo que puede significar que las carreras se cancelen o pospongan

Las evacuaciones en helicóptero a menudo se consideran más eficientes que escoltar a los atletas lesionados por recorridos helados y empinados en trineos o toboganes, aunque los trineos todavía se utilizan en ciertas situaciones

"Salva vidas", dijo el presidente de la FIS, Johan Eliasch

Nadie quiere escuchar un código tres

La tripulación del helicóptero consta del piloto, médicos de atención de emergencia y un especialista en rescates como Cherubin

"Yo bajo y manejo la seguridad en el suelo", dijo Cherubin. "Luego nos comunicamos basándonos en varios códigos: 01 o 2 significa que solo yo bajo y llevo al atleta arriba. Luego, si es un Código 3, que significa que es más grave, el médico baja también"

Los atletas lesionados son tratados primero por un equipo terrestre de personal médico ubicado a intervalos a lo largo del recorrido en coordinación con los médicos de los equipos nacionales involucrados en la carrera

Una vez que un atleta lesionado ha sido enganchado a la cuerda, Cherubin le dice a la tripulación por radio cuándo comenzar a enrollarla hacia el helicóptero, generalmente llevando la camilla junto a la cabina pero permaneciendo afuera

"Cuando tenemos vuelos cortos de menos de un minuto, no tiene sentido entrar", dijo Cherubin. "Es más rápido simplemente quedarse afuera y aterrizar de esa manera"

En Cortina, donde la meta de la carrera está a mitad de la montaña y no en la base, los atletas lesionados son recogidos del recorrido y llevados a una estación médica temporal. El personal médico del equipo del atleta lesionado puede encontrarse con el esquiador allí y ayudar a decidir el próximo curso de acción

Las opciones incluyen usar otro helicóptero más grande para llevar al atleta a una unidad de trauma hospitalaria, llevar al atleta en ambulancia a una instalación médica en Cortina, o liberar al atleta. En Bormio, donde se están disputando las competiciones de esquí masculino durante los Juegos Olímpicos, Andrea Borromini, un médico de cuidados intensivos en el equipo de Bormio, dijo que las tripulaciones de helicópteros allí pueden volar a tres instalaciones médicas diferentes

En el caso de Vonn, fue llevada más al sur, a un hospital en Treviso

"A menudo escuchamos en la televisión que es una lesión muy grave porque ha venido el helicóptero. Pero eso no siempre es cierto. Es solo un sistema de evacuación", dijo Andrea Apollonio, quien está a cargo de los servicios médicos en las carreras de Cortina

A veces los esquiadores lesionados no saben que han sido heridos

Chemmy Alcott, una ex esquiadora británica convertida en locutora de la BBC, dijo que no tiene memoria de haber sido recogida por un helicóptero cuando sufrió fracturas compuestas de los huesos de la tibia y el peroné en su pierna derecha durante un accidente en Lake Louise, Alberta, en 2010

"Afortunadamente, en ese momento, me habían dado algo de morfina. Así que estaba empezando a perder la cabeza un poco, para dejar de gritar", dijo Alcott. "Solo lo recuerdo porque lo he visto en el video"

Sin embargo, Alcott todavía puede relacionarse con el proceso de pensamiento que atraviesan los esquiadores cuando se dan cuenta de que han perdido el control

"Obtienes este enfoque en cámara lenta loco", dijo. "Así que piensas en tus órganos. Piensas, 'Bien, ¿cómo voy a proteger mi cuello, mi espalda?' Vas, 'OK, así es como voy a caer'. Y luego tienes una gran cantidad de adrenalina, así que nunca sientes dolor en los primeros 30 segundos. Y luego te golpea y estás haciendo tu tipo de escaneo corporal de arriba a abajo, y ahí es cuando sabes que las cosas están mal"

Los médicos de atención de emergencia en la tripulación del helicóptero saben que tratar con atletas inmediatamente después de que se lesionan no es nada como lo que enfrentan en sus trabajos diarios

"Siempre quieren levantarse de inmediato. Así que tenemos que inmovilizarlos y luego volver a examinarlos", dijo Lydia Rauch, una anestesióloga que ha estado en la tripulación del helicóptero durante años en carreras en Val Gardena y Cortina. "He tratado a atletas con huesos severamente rotos que me dijeron que no les dolía nada. Y también podría haber otras lesiones internas que no se notan de inmediato"

El sonido de las hélices del helicóptero puede ser perturbador para el siguiente esquiador que espera para comenzar y ya está lidiando con un largo retraso debido al accidente

La corredora austriaca Mirjam Puchner fue la desafortunada esquiadora en esa posición para el accidente de Vonn el domingo. Dado que Vonn cayó a solo unas puertas de su carrera, el helicóptero estaba prácticamente a nivel de los ojos para Puchner

"Todo ese tiempo que estás escuchando eso, está jugando con tus nervios", dijo Puchner, quien estaba decepcionada con su undécimo lugar

Dijo que no tiene memoria de su propia evacuación en helicóptero cuando se rompió la pierna derecha en una caída durante el entrenamiento de descenso en el campeonato mundial de 2017 en St. Moritz, Suiza

"Me desperté en el hospital", dijo

Contribuyó el escritor de deportes de AP Pat Graham en Bormio.

