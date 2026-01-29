El campeón Flamengo debuta con derrota en el Brasileirao 2026; Palmeiras empata

El Brasileirao 2026 arrancó este miércoles con sendos tropiezos de los dos grandes favoritos, el Flamengo, que perdió 2-1 con Sao Paulo, y el Palmeiras, que empató 2-2 con Atlético Mineiro.

También en esta primera fecha, el ascendido Chapecoense se situó como líder al golear 4-2 en casa al Santos, todavía sin el lesionado Neymar.

- El campeón, derrotado -

Campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao en 2025, el Flamengo arrancó la liga con una derrota a domicilio contra el Sao Paulo.

Pese a adelantarse con un gol del ecuatoriano Gonzalo Plata tras el descanso, los locales dieron vuelta el marcador con tantos de Luciano y Danielzinho.

"Flamengo es el mejor equipo de Brasil, sin duda, pero hoy creamos un espíritu de guerreros, que estaba faltando. Su gol fue pura calidad, pero no desistimos, continuamos luchando y conquistamos estos tres puntos que eran muy importantes", dijo Luciano tras el triunfo.

- Palmeiras salva un punto -

En Belo Horizonte, el Palmeiras arrancó un empate in extremis en su visita al Atlético Mineiro (2-2), aunque la gran noticia para el Verdao es que su letal pareja atacante el año pasado -el argentino Flaco López y Vitor Roque- inició el campeonato conectada y marcando goles.

Un gol del Flaco López adelantó al Palmeiras al filo de la media hora, aunque los locales, con el empate de Victor Hugo y un autogol de Khellven, se pusieron arriba en el marcador.

En el 84, Vitor Roque, quien había entrado en el segundo tiempo, igualó para el Palmeiras.

En el descuento, el técnico argentino del Mineiro, el argentino Jorge Sampaoli, fue expulsado al ver su segunda amarilla.

"Claro que vinimos aquí a buscar el triunfo, pero nos encontramos un adversario muy difícil. Sabemos que sería así. Creo que el empate es justo, tenemos que continuar mejorando" explicó el Flaco López.

- Zubeldía regresa con victoria -

En Rio de Janeiro, el Fluminense celebró el regreso al banquillo de su técnico, el argentino Luis Zubeldía, tras someterse a una operación en el corazón, con una victoria 2-1 en casa contra el Gremio, gracias a dos goles tras el descanso de Nonato y del argentino Luciano Acosta.

Carlos Vinicius, en el tramo final, descontó para Gremio.

En los locales debutó el venezolano Jefferson Savarino, proveniente del Botafogo.

"Estoy feliz por estar aquí de nuevo. Agradecer a toda la comisión técnica, que tuvo que dirigir dos semanas de entrenamientos. Siempre digo una cosa: juega un jugador, está Zubeldía, o Cuberas (su asistente)... pero juega el Fluminense. Falte uno u otro, el Fluminense tiene que estar a la altura del desafío", declaro Zubeldía.

- Chapecoense líder -

El Chapecoense se convirtió en el primer líder del torneo al vencer 4-2 al Santos, en un partido marcado por la eficacia local: marcaron un gol en cada uno de los cuatro remates entre los tres palos que hicieron en el partido.

De penalti, el paraguayo Walter Clar marcó el primer gol del Chapecoense en su regreso a la primera división en el minuto 16, aunque el Santos, sin el lesionado Neymar ni Gabigol, logró darle la vuelta al marcador con un tanto en el descuento de Gabriel Menino y otro del argentino Álvaro Barreal en la segunda parte.

Los locales no se rindieron y con tres goles en 16 minutos de Higor, Jean y Rafael Carvalheira lograron su primera victoria.