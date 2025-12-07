El campeón Flamengo se despide del Brasileirão con empate ante Mirassol

El campeón Flamengo se despidió del Brasileirão 2025 con un empate a 3 en su visita al sorprendente Mirassol, en el único partido adelantado de la 38ª y última jornada del campeonato.

El equipo carioca jugó anticipadamente para tener un día más de preparación de cara a la Copa Intercontinental, que disputará esta próxima semana en Catar.

Sin el técnico Filipe Luís ni prácticamente toda la plantilla del primer equipo, el Flamengo se adelantó tres veces en el marcador, aunque el Mirassol logró igualar poco después tres veces, en un encuentro muy abierto entre dos equipos que ya no se jugaban nada.

Apenas los delanteros Michael y Wallace Yan, el centrocampista Evertton Araújo y el joven defensa João Victor participaron en el duelo como jugadores del primer equipo flamenguista, aunque dispusieron de pocos minutos durante toda la temporada.

Costa Telles y Guilherme, en dos ocasiones, marcaron para el Flamengo, mientras que Chico Kim, Alesson y Cristian Renato anotaron para los locales.

El Flamengo finalizó el Brasileirão con 79 puntos. Mirassol, gran revelación del campeonato y que debutaba este año en la Serie A, terminó en cuarta posición, clasificado para la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores e invicto como local durante toda la liga.

El Brasileirão bajará el telón este domingo con el aliciente conocer los dos equipos que faltan por bajar a la Serie B.

Con el Sport Recife y el Juventude ya descendidos, Internacional de Porto Alegre y Vitória empezarán la jornada en zona de descenso, intentando alcanzar a Fortaleza, Ceará y Santos, que no tienen la permanencia asegurada.

En la parte alta, con los siete cupos de Libertadores ya adjudicados, la única emoción será saber quién finaliza en quinta posición, la última que da acceso directo a la fase de grupos de la próxima Libertadores, y que se juegan el Fluminense, el Bahia y el Botafogo, con duelo directo entre el tricolor carioca y el tricolor baiano.

Además, Sao Paulo y Bragantino buscan finalizar en octavo lugar, que da acceso a la Libertadores si el Cruzeiro o el Fluminense ganan la Copa de Brasil.

prb/ag