El campeón Fluminense recupera la memoria en la Libertadores, dura caída de Gremio

El campeón Fluminense tomó el control del Grupo A de la Copa Libertadores 2024 este martes con una trabajada victoria sobre Colo Colo, en una segunda fecha de la fase de grupos marcada por la sorpresiva derrota de Gremio en Porto Alegre.

El 'Flu', que no ganaba desde que venció a Liga de Quito (2-0) en la final de vuelta de la Recopa Sudamericana, el 29 de febrero, sumó los tres puntos gracias a un gol de Marquinhos a los 5 minutos y a otro del goleador argentino Germán Cano (52).

El paraguayo Guillermo Paiva logró el descuento del Cacique a los 19.

Ahora, el campeón defensor de la Copa es líder de la llave A con 4 unidades. Colo Colo es segundo con 3, a la espera de que Cerro Porteño (0) y Alianza Lima (1) choquen el miércoles en Asunción.

En el Grupo C la gran noticia corrió por cuenta del modesto Huachipato. El campeón chileno se llevó una victoria 2-0 de Porto Alegre al vencer al Gremio de Renato Portaluppi, ahora en el sótano de la llave.

Aunque generó numerosas opciones de gol, el subcampeón brasileño fue noqueado por la efectividad de los acereros, que se llevaron los tres puntos con golazos del lateral Felipe Loyola (13) y el volante uruguayo Gonzalo Montes (45+6).

En La Plata, Estudiantes superó un arranque adverso y se impuso por 2-1 al boliviano The Strongest.

El Pincharrata tuvo el control casi absoluto del juego, pero Enrique Triverio (21) sorprendió al poner en ventaja al Tigre paceño, que jugó casi todo el cotejo por la expulsión del central Marc Enoumba (8).

Con mucho esfuerzo, el equipo argentino dio vuelta la cuenta en el segundo tiempo, con los tantos de Guido Carrillo (65) y el colombiano Edwuin Cetré (80).

Con este resultado, y tras completarse la segunda fecha, el chileno Huachipato (+2) y Estudiantes (+1) lideran con 4 puntos el Grupo C, delante de The Strongest, con 3, mientras que Gremio todavía no sumó.

En Asunción, Libertad superó 3-0 al Deportivo Táchira en la apertura de la segunda fecha del Grupo H.

Lucas Sanabria (32), Lorenzo Melgarejo (39) y Gustavo Aguilar (78) se encargaron de los goles y el primer triunfo del Gumarelo en la llave.

El complemento de la jornada se cumplirá el jueves, cuando River Plate reciba la visita en Buenos Aires de Nacional de Uruguay.

Por ahora, el Millonario, Nacional y Libertad están arriba con 3 puntos, mientras que el elenco venezolano es colista sin sumar.

-- Resultados y programa de partidos de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024:

Grupo a:

Martes, en Rio de Janeiro: Fluminense (BRA) - Colo Colo (CHI) 2-1

Miércoles, en Asunción: Cerro Porteño (PAR) - Alianza Lima (PER)

Clasificación:

- pts j g e p gf gc

1. Fluminense (BRA) 4 2 1 1 0 3 2

2. Colo Colo (CHI) 3 2 1 0 1 2 2

3. Alianza Lima (PER) 1 1 0 1 0 1 1

4. Cerro Porteño (PAR) 0 1 0 0 1 0 1

Grupo b:

Miércoles, en Sao Paulo: Sao Paulo (BRA) - Cobresal (CHI)

Miércoles, en Guayaquil: Barcelona (ECU) - Talleres (ARG)

Clasificación:

- Pts J G E P GF GC

1. Talleres (ARG) 3 1 1 0 0 2 1

2. Barcelona (ECU) 1 1 0 1 0 1 1

3. Cobresal (CHI) 1 1 0 1 0 1 1

4. Sao Paulo (BRA) 0 1 0 0 1 1 2

Grupo c:

Martes, en La Plata: Estudiantes (ARG) - The Strongest (BOL) 2-1

Martes, en Porto Alegre: Gremio (BRA) - Huachipato (CHI) 0-2

Clasificación:

- pts j g e p gf gc

1. Huachipato (CHI) 4 2 1 1 0 3 1

2. Estudiantes (ARG) 4 2 1 1 0 3 2

3. The Strongest (BOL) 3 2 1 0 1 3 2

4. gremio (bra) 0 2 0 0 2 0 4

Grupo d:

Martes, en Barranquilla: Junior (COL) - Universitario (PER)

Jueves, en Quito: Liga de Quito (ECU) - Botafogo (BRA)

Clasificación:

- pts j g e p gf gc

1. junior (col) 3 1 1 0 0 3 1

2. Universitario (PER) 3 1 1 0 0 2 1

3. Liga de Quito (ECU) 0 1 0 0 1 1 2

4. Botafogo (BRA) 0 1 0 0 1 1 3

Grupo e:

Miércoles, en Rio de Janeiro: Flamengo (BRA) - Palestino (CHI)

Jueves, en La Paz: Bolívar (BOL) - Millonarios (COL)

Clasificación:

- pts j g e p gf gc

1. bolívar (bol) 3 1 1 0 0 4 0

2. Flamengo (BRA) 1 1 0 1 0 1 1

. Millonarios (COL) 1 1 0 1 0 1 1

4. Palestino (CHI) 0 1 0 0 1 0 4

Grupo f:

Miércoles, en Quito: Independiente del Valle (ECU) - San Lorenzo (ARG)

Jueves, en Sao Paulo: Palmeiras (BRA) - Liverpool (URU)

Clasificación:

- pts j g e p gf gc

1. Palmeiras (BRA) 1 1 0 1 0 1 1

. Independiente del Valle (ECU) 1 1 0 1 0 1 1

. San Lorenzo (ARG) 1 1 0 1 0 1 1

. Liverpool (URU) 1 1 0 1 0 1 1

Grupo g:

Miércoles, en Belo Horizonte: Atlético Mineiro (BRA) - Rosario Central (ARG)

Miércoles, en Montevideo: Peñarol (URU) - Caracas (VEN)

Clasificación

- pts j g e p gf gc

1. Atlético Mineiro (BRA) 3 1 1 0 0 4 1

2. Rosario Central (ARG) 3 1 1 0 0 1 0

3. peñarol (uru) 0 1 0 0 1 0 1

4. caracas fc (ven) 0 1 0 0 1 1 4

Grupo h:

Martes, en Asunción: Libertad (PAR) - Deportivo Táchira (VEN) 3-0

Jueves, en Buenos Aires: River Plate (ARG) - Nacional (URU)

Clasificación:

- pts j g e p gf gc

1. River Plate (ARG) 3 1 1 0 0 2 0

. Nacional (URU) 3 1 1 0 0 2 0

3. Libertad (PAR) 3 2 1 0 1 3 2

. Deportivo Táchira (VEN) 0 2 0 0 2 0 5

