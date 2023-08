El brasileño Alison Dos Santos inició la defensa de su título mundial de 400 metros vallas con un mensaje claro, clasificándose este domingo a semifinales con el mejor crono del global de la primera ronda: 48 segundos y 12 centésimas.

El vallista paulista de 23 años dominó la primera serie y presenta así sus credenciales para luchar por revalidar la corona lograda hace un año en Eugene (Estados Unidos), pese a que el gran favorito parece el noruego Karsten Warholm, que fue segundo en su serie sin forzar (48.76), centrándose en cumplir el trámite del debut.

"Tuve una operación en febrero, pero ahora estoy sano. No me quejo. La otra rodilla y el resto del cuerpo está en perfecto estado, estoy sano. Cuando me dijeron que tenía que operarme, mi entrenador y yo no estábamos seguros de ello. Mi entrenador me dijo luego que tenía un plan para estar preparado para la temporada. Confío al 100% en él y ahora estamos aquí en Budapest", celebró Alison Dos Santos en sus declaraciones después del debut.

"Me sentí con ritmo, intentando guardar energías para la siguiente ronda. No quería correr demasiado rápido, solo correr controlando la carrera para entrar en las semifinales", explicó.

Además del oro mundial del año pasado, Alison Dos Santos es el vigente campeón panamericano, donde triunfó en 2019, y fue bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.

Habrá otro representante de Latinoamérica en las semifinales, el costarricense Gerald Drummond (48.73), que se clasificó siendo cuarto en su serie. Presentó el decimoquinto mejor registro del global de los competidores en esta ronda.

Las semifinales de los 400 metros vallas tendrán lugar el lunes. La final está programada para el miércoles.

Dr/iga