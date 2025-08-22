El campeón mundial Chelsea golea 5-1 en derbi ante West Ham

El Chelsea, ganador el pasado mes del Mundial de Clubes, demostró su músculo ofensivo ante un débil West Ham, al que goleó 5-1 como visitante, este viernes en el choque que abrió la 2ª jornada de la Premier League.

Esta victoria tranquiliza a los hinchas de los Blues, después del decepcionante arranque liguero del pasado fin de semana, con un empate 0-0 en Stamford Bridge ante el Crystal Palace.

La noche no había empezado bien este viernes para el Chelsea, que sufrió la lesión de Cole Palmer en el calentamiento y que vio cómo el West Ham se adelantaba en el minuto 6 con un tanto del brasileño Lucas Paquetá.

Pero hasta ahí llegó el incendio, sofocado pronto por los pupilos de Enzo Maresca.

El brasileño Joao Pedro empató en el minuto 15 y antes del descanso el Chelsea ya había puesto distancias en el marcador con los tantos del portugués Pedro Neto (23) y del argentino Enzo Fernández (34).

En la segunda mitad llegó la sentencia definitiva con las dianas del ecuatoriano Moisés Caicedo (54) y del británico Trevor Chabolah (58).

Además de la victoria, el Chelsea pudo festejar el regreso a la competición del defensa francés Wesley Fofana, cinco meses después de una lesión en los isquiotibiales.

Por contra, en el West Ham todo es preocupación por la mala imagen mostrada este viernes, que se suma a la derrota 3-0 ante el recién ascendido Sunderland el pasado fin de semana.

Los Hammers evidenciaron especialmente problemas en defensas, lo que lleva a cuestionar si el equipo necesita refuerzos en esa línea antes de que se cierre el mercato de inicio de curso.