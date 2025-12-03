El campeón Stuttgart gana al Bochum y se mete en cuartos de Copa alemana

El Stuttgart, vigente campeón de la Copa de Alemania, se metió este miércoles en cuartos de final tras imponerse 2-0 en la cancha de un Bochum que se quedó con un hombre menos.

El defensor local Philipp Strompf vivió una primera parte de pesadilla, con un gol en propia puerta antes de ser expulsado al filo del descanso.

El delantero del Stuttgart, Deniz Undav, sentenció el partido con un gol de cabeza al comienzo del segundo acto. Fue el séptimo gol del internacional alemán en sus últimos cuatro partidos entre Bundesliga y Copa.

Junto al Stuttgart selló este miércoles su pase a cuartos el Friburgo, que ganó 2-0 en casa al Darmstadt, de segunda división.

Más tarde este miércoles, el 20 veces campeón de la competición Bayern de Múnich juega en la capital ante el Unión Berlín.

Bayer Leverkusen, St. Pauli, RB Leipzig y Hertha Berlín se metieron el miércoles entre los ocho supervivientes en el torneo del KO.

