El campeonato saudita "determinado" a invertir para atraer más estrellas (dirigente)

La Liga saudita de fútbol está "determinada a ser un éxito" y "continuará invirtiendo dinero" para atraer a algunos de los más grandes jugadores, aseguró uno de sus altos dirigentes, el británico Peter Hutton, el jueves.

"Creo que los presupuestos se han establecido desde hace unos cuantos años y no veo que vaya a frenar. Trabajo en el deporte desde hace 40 años y jamás he visto un proyecto tan grande y también tan determinado a ser un éxito", indicó Hutton, exdirigente de medios de comunicación europeos (Eurosport, Eleven) y hoy miembro del consejo de administración de la Saudi Pro League.

Los clubes de este estado rico en petróleo han atraído recientemente a varias estrellas mundiales, como Karim Benzema, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez, Jordan Henderson y Sadio Mané, siguiendo los pasos de Cristiano Ronaldo, que llegó a finales de diciembre.

Estos traspasos han tenido lugar a pesar de las críticas frecuentes que califican el derroche de Arabia Saudita de "sportswashing", un intento de desviar la atención sobre su historial de derechos humanos.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, declaró que la liga saudita había "cambiado completamente el mercado".

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, teme por su parte que el cierre tardío del mercado de fichajes en Arabia Saudita, tres semanas después de la mayoría de grandes campeonatos europeos, tenga un efecto nefasto en los equipos del viejo continente.

Hutton replica que no es "necesariamente algo malo" si el fútbol europeo tuviera que perder un poco de su poder, señalando que los clubes sauditas tan sólo habían gastado por el momento una cuarta o una quinta parte de lo que los clubes de Premier League han invertido durante el actual mercado de fichajes.

"Eso no tiene porque significar que Europa no será tan fuerte en el fútbol en el futuro", valora Hutton "pero no es algo necesariamente malo. Está bien que el fútbol tenga fuerza en todo el mundo".

Y Hutton está convencido de que el éxito comercial llegará después.

"Cuando Ronaldo fichó por Al-Nassr tuvimos de repente el interés por parte de emisoras de más de 170 países", destaca.

AFP