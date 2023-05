El Campus Jordi Alba se muda de L'Hospitalet a Igualada

Alba: "Va a ser un gran éxito y lo pasaremos genial"

Igualada (barcelona), 24 may. 2023 (europa press) -

El Campus Jordi Alba se traslada este verano desde L'Hospitalet de Llobregat, ciudad natal del todav√≠a futbolista del FC Barcelona, a Igualada, con sede en el Camp Municipal de Futbol del barrio de F√†tima y fechas del 3 al 28 de julio, para chicos y chicas de 6 a 16 a√Īos.

"Agradecer al alcalde por darme la oportunidad de venir a Igualada, que han hecho posible junto a mi padre y hermano que podamos estar aquí", empezó Jordi Alba sus agradecimientos, en un acto que cambió hasta en dos ocasiones de sitio debido a la lluvia.

El lateral, que anunci√≥ este mi√©rcoles que dejar√° el Bar√ßa a final de temporada renunciando a un a√Īo de contrato, asegur√≥ que espera que sea un "√©xito". "Espero que lo pasemos a lo grande como siempre hab√≠amos hecho en L'Hospitalet. Estoy seguro de que va a tener un gran √©xito y lo vamos a pasar genial. A disfrutar", manifest√≥.

"Intentar√© venir al Campus, como hac√≠a en L'Hospitalet, para estar con los ni√Īos y ni√Īas. Es una oportunidad venir a Igualada, yo agradecido porque es una nueva oportunidad para m√≠ y estoy muy contento", se sincer√≥.

Por otro lado, record√≥ que de ni√Īo nunca se sinti√≥ presionado, para triunfar, por su familia. Valores que intentar√° transmitir en su campus. "He tenido mucha suerte con mi familia, que nunca me ha dicho nada. Jugaba un partido y en el coche me preguntaban c√≥mo me lo hab√≠a pasado. Es una suerte. Otros chicos no tienen esa suerte. Pero soy muy afortunado de la familia que tengo", se√Īal√≥.

Por su parte, su hermano y director del Campus, David Alba, extendi√≥ los agradecimientos al barrio de F√°tima y a su club. "Queremos agradecer la gran predisposici√≥n del F√°tima y del Ayuntamiento de Igualada. El Campus se har√° del 3 al 28 de julio, en horario de 9 a 14 horas, y ser√° para chicos y chicas entre 6 y 16 a√Īos", explic√≥.

"Espero que esta relación que hemos creado perdure en el tiempo, esperamos que el Campus sea un éxito tanto para el barrio de Fátima como para Igualada", auguró el hermano del futbolista.

Europa Press