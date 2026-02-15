El canadiense Kingsbury se desquita con oro olímpico en moguls paralelos

El canadiense Mikael Kingsbury, una de las leyendas del esquí acrobático, se proclamó campeón olímpico de moguls paralelos en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, este domingo en Livigno.

Es la quinta medalla olímpica para el esquiador freestyle de 33 años y la segunda de oro, después del título en moguls en 2018.

En estos Juegos en Italia, Kingsbury se había quedado esta semana con una plata amarga en esa prueba de moguls, siendo superado por sorpresa por el australiano Cooper Woods.

En el podio de este domingo en los paralelos, Kingsbury superó en la final al japonés Ikuma Horishima, plata, mientras que el bronce fue para el australiano Matt Graham.