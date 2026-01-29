El canciller alemán dice que el mundo basado en normas no ha muerto, a pesar de "vientos adversos"
BERLÍN, 29 ene (Reuters) - El canciller de Alemania, Friedrich Merz, dijo el jueves que el objetivo de un orden mundial basado en normas no ha muerto y pidió una OTAN más fuerte dentro de Europa, sin dejar de tender la mano a Estados Unidos para cooperar.
En su intervención ante el Parlamento alemán, Merz también dijo que Europa ya no se dejará intimidar por las amenazas arancelarias, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, renunciara a utilizar dichos aranceles como arma para apoderarse de Groenlandia.
El discurso de Merz subrayó cómo los líderes europeos se han envalentonado para intentar proyectar la fuerza y los valores europeos, tras el enfrentamiento con Trump por Groenlandia y casi cuatro años de guerra entre Rusia y Ucrania.
"Desde hace algunas semanas, vemos con cada vez mayor claridad el surgimiento de un mundo de grandes potencias. Soplan vientos adversos en este mundo y sentiremos sus efectos en el futuro previsible", dijo Merz a los parlamentarios. Añadió que, en las últimas semanas, han podido "experimentar algo de la alegría del respeto por uno mismo" y afirmó que las acciones basadas en normas y el comercio basado en normas no han muerto.
"Cada vez más países de todo el mundo reconocen que la actual reorganización global también supone una oportunidad para todos los actores que prefieren las normas a la arbitrariedad y que ven más ventajas en el comercio libre y justo que en la búsqueda unilateral del interés propio", añadió. (Información de Sarah Marsh y Matthias Williams; edición de Madeline Chambers; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)