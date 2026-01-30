El canciller alemán dice que la economía es su prioridad tras cifras récord de desempleo

Por María Martínez

BERLÍN, 30 ene (Reuters) - El canciller de Alemania, Friedrich Merz, dijo el viernes que impulsar la economía sería su principal objetivo este año, después de que los datos mostraran que el desempleo ha superado la barrera de los tres millones, alcanzando su nivel más alto en 12 años

Merz ha prometido reactivar la mayor economía de Europa tras dos años de leve contracción con un fuerte aumento del gasto en infraestructura y defensa. Aunque la economía en su conjunto muestra ahora una mayor resistencia, las medidas de Merz están tardando más de lo previsto en traducirse en mejores condiciones en la realidad.

"El aumento del número de desempleados a más de tres millones es una señal de alarma", escribió Merz en la red social X.

"La recuperación económica debe ser la prioridad central de este año"

Las cifras de la Oficina de Empleo del viernes pusieron de relieve el retraso del mercado laboral debido al estancamiento económico de los últimos años, con 177.000 personas más sin trabajo en enero que en diciembre, lo que eleva el total a 3,08 millones.

La tasa de desempleo subió 0,4 puntos porcentuales, hasta el 6,6% en términos no ajustados estacionalmente.

En una nota más positiva, el Producto Interno Bruto alemán creció un 0,3% en el cuarto trimestre en comparación con los tres meses anteriores, superando la previsión consensuada del 0,2%. En términos anuales, la Oficina de Estadística confirmó su primera estimación de un crecimiento del 0,2%.

Otros datos mostraron que la inflación alemana subió inesperadamente en enero, acelerándose hasta el 2,1% interanual. Los analistas encuestados por Reuters habían pronosticado que la inflación armonizada de la UE se mantendría sin cambios respecto a diciembre, en el 2,0%. (Información adicional de Friederike Heine y Miranda Murray; edición en español de Jorge Ollero Castela y Benjamín Mejías Valencia)