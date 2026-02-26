El canciller alemán dice que siguen existiendo retos tras su primer viaje a China

Por Andreas Rinke

HANGZHOU, CHINA, 26 feb (Reuters) -

El canciller alemán Friedrich Merz concluyó el jueves su visita de dos días a China elogiando la "buena cooperación" con Pekín, pero señalando el exceso ‌de capacidad de los exportadores chinos, que ‌han ⁠ido ganando cuota de mercado en Alemania.

Merz, en su primera visita a China como canciller, visitó el fabricante chino de robótica Unitree, donde fue recibido por robots bailarines, una planta de Siemens Energy y vio la tecnología ​de conducción ⁠autónoma de Mercedes-Benz ⁠en el centro de alta tecnología de Hangzhou.

Además de estos "impresionantes ejemplos de buena cooperación y desarrollo tecnológico", señaló que había "cuestiones difíciles" ​que debían abordarse abiertamente.

"Por encima de todo, hay cuestiones relacionadas con la competencia: China tiene una gran capacidad, parte de ‌la cual ahora también supone un problema para Europa, ya que supera ​con creces la demanda del mercado", dijo.

"Tendremos que debatir esto ​en detalle después de mi visita", dijo, y añadió que pediría a la ministra de Economía, Katherina Reiche, que también visitara China y que las consultas periódicas entre los gobiernos de ambos países comenzarían a principios del próximo año.

CHINA DICE QUE SUS PUNTOS FUERTES CONTRIBUYEN A LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Pekín ha rechazado repetidamente las acusaciones de la UE sobre el exceso de capacidad, calificándolas de "totalmente infundadas" y afirmando, en cambio, que sus fortalezas en ​áreas como las energías renovables apoyan objetivos comunes, incluida la transición ecológica.

China fue el mayor socio comercial de Alemania el año pasado y los fabricantes alemanes llevan décadas integrados en la economía china, ⁠pero el patrón comercial ha cambiado drásticamente en los últimos cinco años.

Los exportadores chinos, ayudados por lo que los funcionarios alemanes consideran un yuan infravalorado, han revertido años ‌de superávit alemán, dejando a la principal potencia industrial de Europa con un enorme déficit comercial con China de casi 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares) en 2025.

La visita de Merz, que viajará a Washington el próximo mes, tiene lugar en un momento en que los supuestos básicos de la política exterior alemana durante décadas han sido trastocados por el giro confrontacional del presidente estadounidense Donald Trump contra los antiguos aliados europeos.

El canciller alemán, acompañado por una gran delegación de líderes empresariales, se reunió el miércoles con el presidente Xi Jinping y el ‌primer ministro Li Qiang, y se comprometió a construir una "asociación estratégica integral" con China.

Sin embargo, su visita, tras las del presidente francés Emmanuel ⁠Macron y el primer ministro británico Keir Starmer, no pudo ocultar los importantes problemas que han empañado las relaciones entre China ‌y Europa, y dijo que aún quedaban "numerosas tareas" por resolver.

VULNERABILIDADES DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Los líderes empresariales ⁠alemanes dicen que el exceso de capacidad de las empresas chinas, favorecido por un yuan infravalorado ⁠y las restricciones de acceso a sus propios mercados, ha distorsionado la competencia. El dominio de China en áreas como la producción de chips y las tierras raras también ha dejado a los fabricantes occidentales vulnerables a las crisis de suministro.

Al mismo tiempo, la sofisticación técnica de las empresas chinas, su profunda integración en las cadenas de suministro de fabricación y el enorme tamaño del mercado de consumo ‌del país hacen de China un socio indispensable.

El primer ministro ​chino, Li, dijo el miércoles a Merz que China atendería las "demandas razonables" de las empresas occidentales. Sin embargo, en lo que respecta al yuan, Pekín se ha autodenominado un "país importante responsable" y ha dicho que no tiene necesidad de buscar ventajas en el comercio internacional mediante la devaluación de la moneda.

(1 dólar = 0,8475 euros) (Información adicional de Ethan ‌Wang, redacción de Friederike Heine y James Mackenzie, edición de Ludwig Burger y Sharon Singleton; edición en español de Paula Villalba)