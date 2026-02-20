El canciller alemán Merz dice que sus conservadores no se aliarán con la extrema derecha

STUTTGART, Alemania, 20 feb (Reuters) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, prometió el viernes mantener un pacto informal dentro de la corriente política dominante en Alemania para no asociarse con el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán).

"No permitiremos que estas personas de la llamada Alternativa para Alemania arruinen nuestro país", dijo Merz a sus compañeros del partido conservador CDU en una conferencia nacional celebrada en la ciudad suroccidental de Stuttgart.

"Y por eso digo con total convicción: este partido no puede ser socio de la CDU", dijo Merz, y añadió que AfD debe esperar una dura lucha por parte de los conservadores.

Muchos alemanes están alarmados por AfD, cuyo auge evoca paralelismos con el ascenso del Partido Nazi en la década de 1930, cuando se estableció un régimen autoritario por medios legales.

Los principales partidos alemanes se niegan a colaborar con sus parlamentarios, ya sea otorgándoles puestos influyentes en el Parlamento o formando coaliciones. AfD sostiene que esto es antidemocrático. (Información de Andreas Rinke en Stuttgart y James Mackenzie en Berlín; escrito por Friederike Heine; edición de Linda Pasquini y Thomas Seythal; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)