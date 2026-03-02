El canciller alemán viaja a Washington bajo la sombra de la guerra en Irán

Por James Mackenzie

BERLÍN, 2 mar (Reuters) -

El canciller alemán Friedrich Merz se enfrenta a una delicada tarea este martes cuando visite Washington para reunirse con el presidente Donald Trump, ahora ensombrecida por el ataque estadounidense-israelí que mató al líder supremo de Irán, Alí Jamenei, el fin de semana.

Merz será el primer líder europeo en reunirse con Trump desde el inicio de la operación, que ha bloqueado una de las principales rutas de transporte de petróleo del mundo y ha sumido en el caos al transporte aéreo mundial.

El domingo, Merz, que regresó de China la semana pasada, no expresó ninguna crítica, pero se abstuvo de respaldar una operación que, según los detractores de Trump, se llevó a cabo sin una explicación suficiente y sin el respaldo legal necesario en el derecho internacional.

"Reconocemos el dilema", dijo, explicando que los repetidos intentos de las últimas décadas no han disuadido a Irán de intentar adquirir armas nucleares o de oprimir a su propio pueblo. "Por lo tanto, no vamos a dar lecciones a nuestros socios sobre sus ataques militares contra Irán".

"A pesar de todas las dudas, compartimos muchos de sus objetivos", dijo.

EUROPA, DE NUEVO MARGINADA POR TRUMP

El domingo, Merz se unió al presidente francés Emmanuel Macron y al primer ministro británico Keir Starmer para afirmar que estaban dispuestos a colaborar con EEUU "para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región".

Pero la guerra ha puesto de manifiesto una vez más hasta qué punto Europa ha sido marginada por Washington en operaciones estratégicas que afectan directamente a su propia seguridad y prosperidad.

Se esperaba que la visita estuviera dominada por los esfuerzos para remodelar la relación transatlántica de Alemania tras las duras reprimendas del Gobierno de Trump a Europa durante el último año por asuntos que van desde el gasto en defensa hasta la política comercial y de inmigración. Merz, un atlantista desde siempre, ha afirmado que Europa debe reconocer que el mundo ha entrado en una nueva era de rivalidad en la que tiene que valerse por sí misma. Sin embargo, ha tenido cuidado de no cerrar la puerta a la alianza con EEUU.

"El martes por la mañana le diré a Trump una vez más que nuestra mano sigue tendida. Quiero que la OTAN siga siendo una alianza occidental entre EEUU y Europa", dijo en un mitin electoral la semana pasada.

El mes pasado, Merz dijo en la Conferencia de Seguridad de Múnich que las críticas de EEUU al gasto en defensa de Europa en el pasado estaban justificadas.

En un momento en que la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha dejado al descubierto la dependencia de Europa del escudo estadounidense, Merz ha prometido una ola de préstamos sin precedentes para restaurar las fuerzas armadas alemanas tras décadas de abandono e inversión insuficiente tras la Guerra Fría.

En materia comercial, donde las políticas arancelarias intermitentes de Trump han agitado la industria exportadora alemana, Merz se ha comprometido a colaborar con los socios europeos, pero el panorama incierto se ha visto empañado por la decisión de la Corte Suprema del mes pasado de anular los aranceles impuestos por el Gobierno. (Información de James Mackenzie, edición de Andrei Khalip; edición en español de María Bayarri Cárdenas)