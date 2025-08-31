El canciller de Francia visita Groenlandia en apoyo al territorio ártico

PARÍS (AP) — El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, insistió en que Groenlandia “no está en venta” y criticó a Estados Unidos por sus intenciones de tomar el control del estratégico territorio ártico durante una visita el domingo a su capital, Nuuk.

Barrot habló en una conferencia de prensa tras una reunión de trabajo con el primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores de Groenlandia.

“Groenlandia no está en venta”, afirmó, haciendo eco de los comentarios similares del presidente francés Emmanuel Macron durante una visita en junio al vasto territorio semiautónomo de Dinamarca.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho repetidamente que busca la jurisdicción de Estados Unidos sobre Groenlandia. No ha descartado el uso de una fuerza militar para tomar el control de la isla ártica, rica en minerales y estratégicamente ubicada.

“No harás grande a una nación de nuevo imponiéndote a tus vecinos y aliados”, dijo Barrot. “Harás grande a una nación de nuevo contribuyendo a la libertad del mundo y a la capacidad de amigos y socios para prosperar y vivir en paz y prosperidad”.

Barrot, quien visitó un barco militar francés atracado en Nuuk el sábado, dijo que su viaje de dos días tiene como objetivo mostrar el apoyo de Francia a la soberanía y libertad de Dinamarca y Groenlandia.

“Mi visita es un mensaje: Groenlandia y Dinamarca no están solas”, expresó. “Europa y Francia están con ellas hoy y mañana”.

A principios de esta semana, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca convocó al principal diplomático estadounidense en el país para conversaciones después de que la principal emisora nacional informó que al menos tres personas con conexiones con Trump han estado llevando a cabo operaciones de influencia encubierta en Groenlandia.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.