El canciller de Rusia califica de "inaceptable" la presión económica sobre Cuba

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, calificó este lunes de "inaceptable" la presión económica sobre Cuba, durante una conversación con el canciller cubano, Bruno Rodríguez, después de que Estados Unidos intensificara las medidas para el aislamiento de la isla.

"La parte rusa reafirmó su posición de principio sobre el carácter inaceptable de las presiones económicas ejercidas sobre Cuba, incluido el obstáculo al suministro de recursos energéticos", declaró la Cancillería rusa en un comunicado.

El presidente estadounidense Donald Trump, que ya cortó los suministros de petróleo venezolano a Cuba tras la captura de Nicolás Maduro a principios de enero, firmó la semana pasada un decreto para imponer aranceles a los países que vendan crudo a La Habana.