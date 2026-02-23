El canciller de Venezuela pide ante la ONU la liberación de Maduro

El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, pidió este lunes ante la ONU en Ginebra la liberación "inmediata" del presidente depuesto Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos hace más de un mes

Venezuela pide "la liberación inmediata por parte del gobierno de Estados Unidos del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de su esposa, la primera dama Cilia Flores", declaró el canciller ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Maduro dirigió Venezuela entre marzo de 2013 y enero de 2026. El país está presidido ahora por Delcy Rodrigues, que era su vicepresidenta desde 2018

Confrontado por primera vez a la justicia estadounidense el 5 de enero, dos días después de su captura, Maduro se declaró no culpable de las acusaciones de tráfico de drogas y declaró que era un "prisionero de guerra"

En su intervención, Gil abogó por la vía diplomática y por el "camino de la cooperación internacional basada en la igualdad jurídica de los Estados"

El ministro exigió asimismo "el cese de todas las medidas coercitivas unilaterales", "el respeto a la soberanía de los Estados" y "una agenda de derechos humanos que no eluda las grandes tragedias del mundo" y "que reconozca a todas las víctimas por igual, sin selectividad política para ninguno"

"Venezuela ha decidido un camino", sostuvo Yván Gil. "El camino de la paz con soberanía, [...] de diálogo sin renunciar a nuestros principios" y "de la reconciliación interna sin olvidar la justicia", insistió, en alusión a la ley de amnistía adoptada recientemente

Elaborada bajo la presión de Estados Unidos, esa ley, promulgada el jueves, ha sido no obstante objeto de críticas porque excluye a algunos militares y policías y no cubre todo el periodo posterior a la llegada al poder del predecesor de Maduro, Hugo Chávez, en 1999