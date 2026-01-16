El candidato de ultraderecha parte como favorito en presidenciales en Portugal

El candidato de extrema derecha André Ventura parte como favorito para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo en Portugal, aunque tiene pocas posibilidades de ganar en la segunda ronda.

Las encuestas sitúan al presidente del partido Chega ("Basta") a la cabeza de la primera vuelta pero difieren sobre el candidato al que podría enfrentarse el 8 de febrero, que será probablemente quien suceda al actual presidente, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa.

Algunos sondeos predicen un duelo entre Ventura y el socialista Antonio José Seguro y otros barajan el nombre de Luis Marques Mendes, respaldado por el gobierno de derecha del primer ministro Luis Montenegro.

Entre el número récord de 11 candidatos hay otros nombres con posibilidades, como el almirante retirado Henrique Gouveia e Melo, que dirigió la campaña de vacunación contra el covid-19; y el eurodiputado liberal Joao Cotrim Figueiredo.

Si los pronósticos se cumplen, se consolidaría el fulgurante ascenso electoral de Ventura desde que fundó Chega en 2019.

- "En la ola" -

Esta formación obtuvo el 22,8% de los votos y 60 diputados en las elecciones legislativas del pasado mayo, superando al Partido Socialista como primera fuerza de oposición.

En Portugal, el poder del jefe del Estado es principalmente simbólico, pero puede ser llamado a desempeñar un papel de árbitro en caso de crisis y tiene el derecho de disolver el Parlamento para convocar elecciones legislativas.

Pese a que no es el presidente, sino el gobierno, el que dirige el país, Ventura se ha presentado para contrarrestar la amenaza política que le supone el almirante retirado Gouveia e Melo. Este último fue durante mucho tiempo el favorito de las encuestas, con un discurso muy crítico con los partidos tradicionales.

"André Ventura se presentó como candidato para conservar a su electorado. Podría tener la sorpresa de aumentarlo", declaró a la AFP el politólogo Antonio Costa Pinto, del Instituto de Ciencias Sociales (ICS) de la Universidad de Lisboa.

Aunque sea derrotado en la segunda vuelta, el resultado que obtenga en tres semanas podría "reforzar a los ojos de la sociedad portuguesa la idea de un crecimiento electoral de Chega", añadió.

Costa Pinto compara estas elecciones con las presidenciales francesas de 2002, cuando Jean-Marie Le Pen, entonces presidente del ultraderechista Frente Nacional, llegó a la segunda vuelta.

"Pero no es tan chocante (como antaño), porque estamos en la ola" que hace avanzar a la extrema derecha en todo el mundo, precisa el experto.

- Una elección "abierta" -

En Portugal, un fortalecimiento de la extrema derecha complicaría todavía más las cosas al gobierno minoritario de Montenegro, que depende de Chega para aprobar parte de su programa.

"La elección está abierta", aseguró el primer ministro, quien se involucró en la campaña de Luis Marques Mendes, situado codo con codo en los sondeos con el socialista Antonio José Seguro.

El almirante retirado Gouveia e Melo fue favorito pero falló en los debates televisivos y carece del apoyo de un partido.

El liberal Joao Cotrim Figueiredo se vio frenado por su parte por la polémica generada por unas acusaciones de acoso proferidas por una excolaboradora.